Saša Obradović priznao, pred Fenerbahče je mislio na jedan poraz: "To nas je stavilo pod ogroman pritisak"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović istakao je da je njegov tim pokazao veliki karakter poslije poraza od Bajerna.

Crvena zvezda je u neizvjesnom meču punom preokreta protiv aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahčea uspjela da se popne na peto mjesto na tabeli Evrolige. Sada tim Saše Obradovića u rukama ima poziciju koja vodi u plejof, tj. direktno u četvrfinale Evrolige.

Trener crveno-bijelih je poslije ove velike pobjede, koja dolazi nakon bolnog poraza od Bajerna, imao je osmijeh na licu kada se pojavio pred kamerama "Arene sport".

"Digli smo agresivnost u drugom dijelu i zato smo pobijedili. Našli smo način kao u mnogo drugih mečeva da pobijedimo. Kada je tako možemo da pobijedimo svakoga. Hajde da gradimno na ovome", rekao je Saša Obradović poslije utakmice.

Naravno dobio je pitanje i o tome kako je digao svoj tim poslije poraza od Bajerna.

"Da, uspjeli smo da uradimo to. Uspjeli smo da se izborimo sa velikim pritiskom. Utakmica sa Bajernom nas je stavila pod veliki pritisak, ali smo kao pravi tim napravili sjajan posao uz sjajan karakter", rekao je on.

