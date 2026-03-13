Crvena zvezda - Fenerbahče uživo: Nvora vraća prednost zakucavanjem!

Crvena zvezda od 20 časova dočekuje Fenerbahče u "Beogradskoj areni". Prvak Evrope dolazi i sa prvog mjesta na tabeli, dok je Crvena zvezda na šestom i želi da ga zadrži pobjedom i da trasira sebi put za Top 6 i direktan plasman u četvrfinale.
Batler za Monekea, za plus 4! 71:67
Kako bitan trenutak meča, Zvezda dva minuta prije kraja ima prednost, a Jasikevičijus zove tajm-aut.
38' Džordan Nvora zakucava, Zvezda vodi!
Alej-up Batlera i Nvore za vođstvo 69:67. Svaki koš je u ovoj fazi meča kao gol.
Obradović uvažio povike iz prvog reda, 67:67
Govorili su svi da bi Zvezdin trener trebalo da "čelendžom" izbori loptu za Zvezdu, pozvao ga je i upalilo je. Batler je potom izjednačio na 67:67
36' Tehnička za Boldvina
Okružili su igrači Fenerbahčea sudiju i uhvatili ga za ruku, a Vejd Boldvin je pomogao Zvezdi u trenutku u kojem se muči, 63:67
Fenerbahče se vratio i preokrenuo
Tarik Biberović pogodio je trojku za goste i za 63:61, a onda je Mikael Jantunen "vezao" četiri poena i donio preokret, 63:65. Saša Obradović zove tajm-aut 4:46 minuta do kraja. Zvezda još nije poentirala iz igre u 4/4.
32' Bolomboj hvata važan ofanzivni skok
Odželej je iskoristio jedno bacanje, za 63:58, a crveno-bijeli su skokom Džoela Bolomboja izborili još jednu šansu da napadnu.
30' Zvezda vodi, 61:56! Kraj 3/4
Batler poentira uz prekršaj, pa i sa linije penala, za 61:56! Furiozno su crveno-bijeli odigrali treću četvrtinu i riješili je u svoju korist rezultatom 28:14!
Kakvo je ovo bilo zakucavanje Mekintajera!Izvor: TV Arena sport/screenshot
Mekintajer izjednačuje, 52:52!
Nagradio se za fenomenalnu sekencu i postavio 52:52 na semforu na tri i po minuta do kraja.
26' Mekintajer lomi obruč!
Snažno je zakucao Zvezdin pleumejker uz faul, crveno-bijeli su već dugo za petama šampionu Evrope!
24' Zvezda je živa, na minus 1 je!
Džordan Nvora je posle kontre položio, a onda je Mekintajer ukrao loptu Feneru i snažno zakucao za 45:46!
23' Boldvin ne prestaje da pogađa, 38:46
Pogodio je Amerikanac za Fenerovih "plus 8" i za svoj 14. poen večeras.
Na poluvremenu, Fenerov maksimalni "plus"Izvor: MN PRESS
Fenerbahče ima prednost 42:33 na poluvremenu i ima naspam sebe raspoloženog Čimu Monekea, strijelca 13 poena, ali ne i previše drugih rješenja crveno-bijelih u napadu. Pokušao je Saša Obradović i sa Tajsonom Karterom, ali nije našao način da se njegov tim vrati u prednost.
17' Moneke vraća Zvezdu u egal, 28:31Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Sada je pogodio trojku krilni košarkaš crveno-bijelih, njegov 10. poen večeras.
15' Raste prednost Fenerbahčea, 21:28
Iako je Čima Moneke poslije prodora poentirao za 21:24, Vejd Boldvin i Bonzi Kolson su donijeli gostima "plus 7".
Karter faulira Takera, ostao je na terenu
Na početku napada Fenera, pod košem, Tajson Karter je nezgodno udario Hortona Takera u lice i dosuđen mu je prekršaj.
Na kraju prve četvrtine, 17:20
9' Tajson Karter na terenu
Zvezdin bek se vratio na teren prvi put od jeseni i liječenja od plućne embolije.
9' Fener preuzeo vođstvo, Kolson se zapalio
Bonzi Kolson pogodio je trojku za prednost gostiju 16:15, a onda i za 19:15. Podsjetimo, meč je počeo sa Zvezdinim vođstvom 10:2.
Vejd Boldvin ekspresno vratio Fenerbahče, 10:10
Ubacio je osam poena u nizu, uključujući dvije trojke, i sada Saša Obradović mora da reaguje.
3' Furiozni početak Zvezde, 10:2!
Miler Mekintajer ubacio je dvije trojke, a Moneke jednu, za odličan početak ekipe Saše Obradovića u Beogradskoj areni.
Evo i sastava Fenerbahčea
Bejkot, Birsen, Boldvin, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Bitim, Jantunen, Silva, Kolson, Birč
Evo sastava Zvezde
Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke
Crvena zvezda bi trebalo da bude kompetna na ovom meču, ali vidjećemo za kojih će se 12 odlučiti Saša Obradović.
Od 20 časova Crvena zvezda dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče na svom terenu u Evroligi.