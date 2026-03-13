Crvena zvezda - Fenerbahče uživo: Nvora vraća prednost zakucavanjem!
Crvena zvezda fenerbahce uzivo prenos livestream
Crvena zvezda fenerbahce uzivo prenos livestream
Crvena zvezda - Fenerbahče uživo: Nvora vraća prednost zakucavanjem!

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Fenerbahčea u Evroligi.

Crvena zvezda od 20 časova dočekuje Fenerbahče u "Beogradskoj areni". Prvak Evrope dolazi i sa prvog mjesta na tabeli, dok je Crvena zvezda na šestom i želi da ga zadrži pobjedom i da trasira sebi put za Top 6 i direktan plasman u četvrfinale.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
22:01

Batler za Monekea, za plus 4! 71:67

Kako bitan trenutak meča, Zvezda dva minuta prije kraja ima prednost, a Jasikevičijus zove tajm-aut.

22:01

38' Džordan Nvora zakucava, Zvezda vodi!

Alej-up Batlera i Nvore za vođstvo 69:67. Svaki koš je u ovoj fazi meča kao gol.

22:01

Obradović uvažio povike iz prvog reda, 67:67

Govorili su svi da bi Zvezdin trener trebalo da "čelendžom" izbori loptu za Zvezdu, pozvao ga je i upalilo je. Batler je potom izjednačio na 67:67

22:00

36' Tehnička za Boldvina

Okružili su igrači Fenerbahčea sudiju i uhvatili ga za ruku, a Vejd Boldvin je pomogao Zvezdi u trenutku u kojem se muči, 63:67

21:52

Fenerbahče se vratio i preokrenuo

Tarik Biberović pogodio je trojku za goste i za 63:61, a onda je Mikael Jantunen "vezao" četiri poena i donio preokret, 63:65. Saša Obradović zove tajm-aut 4:46 minuta do kraja. Zvezda još nije poentirala iz igre u 4/4.

21:43

32' Bolomboj hvata važan ofanzivni skok

Odželej je iskoristio jedno bacanje, za 63:58, a crveno-bijeli su skokom Džoela Bolomboja izborili još jednu šansu da napadnu.

21:37

30' Zvezda vodi, 61:56! Kraj 3/4

Batler poentira uz prekršaj, pa i sa linije penala, za 61:56! Furiozno su crveno-bijeli odigrali treću četvrtinu i riješili je u svoju korist rezultatom 28:14!

21:31

Kakvo je ovo bilo zakucavanje Mekintajera!

Izvor: TV Arena sport/screenshot

21:29

Mekintajer izjednačuje, 52:52!

Nagradio se za fenomenalnu sekencu i postavio 52:52 na semforu na tri i po minuta do kraja.

21:28

26' Mekintajer lomi obruč!

Snažno je zakucao Zvezdin pleumejker uz faul, crveno-bijeli su već dugo za petama šampionu Evrope!

21:28

24' Zvezda je živa, na minus 1 je!

Džordan Nvora je posle kontre položio, a onda je Mekintajer ukrao loptu Feneru i snažno zakucao za 45:46!

21:27

23' Boldvin ne prestaje da pogađa, 38:46

Pogodio je Amerikanac za Fenerovih "plus 8" i za svoj 14. poen večeras.

20:57

Na poluvremenu, Fenerov maksimalni "plus"

Izvor: MN PRESS

  Fenerbahče ima prednost 42:33 na poluvremenu i ima naspam sebe raspoloženog Čimu Monekea, strijelca 13 poena, ali ne i previše drugih rješenja crveno-bijelih u napadu. Pokušao je Saša Obradović i sa Tajsonom Karterom, ali nije našao način da se njegov tim vrati u prednost.

20:46

17' Moneke vraća Zvezdu u egal, 28:31

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

  Sada je pogodio trojku krilni košarkaš crveno-bijelih, njegov 10. poen večeras.

20:39

15' Raste prednost Fenerbahčea, 21:28

Iako je Čima Moneke poslije prodora poentirao za 21:24, Vejd Boldvin i Bonzi Kolson su donijeli gostima "plus 7".

20:29

Karter faulira Takera, ostao je na terenu

Na početku napada Fenera, pod košem, Tajson Karter je nezgodno udario Hortona Takera u lice i dosuđen mu je prekršaj.

20:29

Na kraju prve četvrtine, 17:20

20:23

9' Tajson Karter na terenu

Zvezdin bek se vratio na teren prvi put od jeseni i liječenja od plućne embolije.

20:21

9' Fener preuzeo vođstvo, Kolson se zapalio

Bonzi Kolson pogodio je trojku za prednost gostiju 16:15, a onda i za 19:15. Podsjetimo, meč je počeo sa Zvezdinim vođstvom 10:2.

20:11

Vejd Boldvin ekspresno vratio Fenerbahče, 10:10

Ubacio je osam poena u nizu, uključujući dvije trojke, i sada Saša Obradović mora da reaguje.

20:06

3' Furiozni početak Zvezde, 10:2!

Miler Mekintajer ubacio je dvije trojke, a Moneke jednu, za odličan početak ekipe Saše Obradovića u Beogradskoj areni.

20:04

Vlade Đurović kritikovao Čimu Monekea

Možda će vas zanimati

20:03

A evo i dočeka za crveno-bijele

Izlazak košarkaša Crvene zvezde, Arena zagrmela
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

20:03

Kako su dočekani Turci

Delije izviždale šampiona Evrope
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

19:26

Evo i sastava Fenerbahčea

Bejkot, Birsen, Boldvin, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Bitim, Jantunen, Silva, Kolson, Birč

19:26

Evo sastava Zvezde

Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

18:54

Tabela



18:53

Čekamo meč!

Crvena zvezda bi trebalo da bude kompetna na ovom meču, ali vidjećemo za kojih će se 12 odlučiti Saša Obradović.

18:53

Stiže šampion Evrope!

Od 20 časova Crvena zvezda dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče na svom terenu u Evroligi.

