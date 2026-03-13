Crvena zvezda - Fenerbahče uživo: Nvora vraća prednost zakucavanjem!

22 : 01 Batler za Monekea, za plus 4! 71:67 Kako bitan trenutak meča, Zvezda dva minuta prije kraja ima prednost, a Jasikevičijus zove tajm-aut.

22 : 01 38' Džordan Nvora zakucava, Zvezda vodi! Alej-up Batlera i Nvore za vođstvo 69:67. Svaki koš je u ovoj fazi meča kao gol.

22 : 01 Obradović uvažio povike iz prvog reda, 67:67 Govorili su svi da bi Zvezdin trener trebalo da "čelendžom" izbori loptu za Zvezdu, pozvao ga je i upalilo je. Batler je potom izjednačio na 67:67

22 : 00 36' Tehnička za Boldvina Okružili su igrači Fenerbahčea sudiju i uhvatili ga za ruku, a Vejd Boldvin je pomogao Zvezdi u trenutku u kojem se muči, 63:67

21 : 52 Fenerbahče se vratio i preokrenuo Tarik Biberović pogodio je trojku za goste i za 63:61, a onda je Mikael Jantunen "vezao" četiri poena i donio preokret, 63:65. Saša Obradović zove tajm-aut 4:46 minuta do kraja. Zvezda još nije poentirala iz igre u 4/4.

21 : 43 32' Bolomboj hvata važan ofanzivni skok Odželej je iskoristio jedno bacanje, za 63:58, a crveno-bijeli su skokom Džoela Bolomboja izborili još jednu šansu da napadnu.

21 : 37 30' Zvezda vodi, 61:56! Kraj 3/4 Batler poentira uz prekršaj, pa i sa linije penala, za 61:56! Furiozno su crveno-bijeli odigrali treću četvrtinu i riješili je u svoju korist rezultatom 28:14!

21 : 31 Kakvo je ovo bilo zakucavanje Mekintajera! Izvor: TV Arena sport/screenshot

21 : 29 Mekintajer izjednačuje, 52:52! Nagradio se za fenomenalnu sekencu i postavio 52:52 na semforu na tri i po minuta do kraja.

21 : 28 26' Mekintajer lomi obruč! Snažno je zakucao Zvezdin pleumejker uz faul, crveno-bijeli su već dugo za petama šampionu Evrope!

21 : 28 24' Zvezda je živa, na minus 1 je! Džordan Nvora je posle kontre položio, a onda je Mekintajer ukrao loptu Feneru i snažno zakucao za 45:46!

21 : 27 23' Boldvin ne prestaje da pogađa, 38:46 Pogodio je Amerikanac za Fenerovih "plus 8" i za svoj 14. poen večeras.

20 : 57 Na poluvremenu, Fenerov maksimalni "plus" Izvor: MN PRESS Fenerbahče ima prednost 42:33 na poluvremenu i ima naspam sebe raspoloženog Čimu Monekea, strijelca 13 poena, ali ne i previše drugih rješenja crveno-bijelih u napadu. Pokušao je Saša Obradović i sa Tajsonom Karterom, ali nije našao način da se njegov tim vrati u prednost.

20 : 46 17' Moneke vraća Zvezdu u egal, 28:31 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Sada je pogodio trojku krilni košarkaš crveno-bijelih, njegov 10. poen večeras.

20 : 39 15' Raste prednost Fenerbahčea, 21:28 Iako je Čima Moneke poslije prodora poentirao za 21:24, Vejd Boldvin i Bonzi Kolson su donijeli gostima "plus 7".

20 : 29 Karter faulira Takera, ostao je na terenu Na početku napada Fenera, pod košem, Tajson Karter je nezgodno udario Hortona Takera u lice i dosuđen mu je prekršaj.

20 : 29 Na kraju prve četvrtine, 17:20

20 : 23 9' Tajson Karter na terenu Zvezdin bek se vratio na teren prvi put od jeseni i liječenja od plućne embolije.

20 : 21 9' Fener preuzeo vođstvo, Kolson se zapalio Bonzi Kolson pogodio je trojku za prednost gostiju 16:15, a onda i za 19:15. Podsjetimo, meč je počeo sa Zvezdinim vođstvom 10:2.

20 : 11 Vejd Boldvin ekspresno vratio Fenerbahče, 10:10 Ubacio je osam poena u nizu, uključujući dvije trojke, i sada Saša Obradović mora da reaguje.

20 : 06 3' Furiozni početak Zvezde, 10:2! Miler Mekintajer ubacio je dvije trojke, a Moneke jednu, za odličan početak ekipe Saše Obradovića u Beogradskoj areni.

A evo i dočeka za crveno-bijele Izlazak košarkaša Crvene zvezde, Arena zagrmela

Kako su dočekani Turci Delije izviždale šampiona Evrope

19 : 26 Evo i sastava Fenerbahčea Bejkot, Birsen, Boldvin, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Bitim, Jantunen, Silva, Kolson, Birč

19 : 26 Evo sastava Zvezde Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

18 : 53 Čekamo meč! Crvena zvezda bi trebalo da bude kompetna na ovom meču, ali vidjećemo za kojih će se 12 odlučiti Saša Obradović.