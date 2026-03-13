logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlade Đurović žestoko kritikovao Čimu Monekea:"Znate šta mi frizerka kaže za njega?"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trofejni srpski trener Vlade Đurović kritikovao nastupe Čime Monekea u Crvenoj zvezdi

Vlade djurovic kritikuje cimu monekea I za frizuru Izvor: MN Press/TV Arena sport

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je slabu formu Čime Monekea, krila Crvene zvezde. Zamjerio mu je da više vodi računa o svom izgledu, frizuri i popularnosti među navijačima nego o svojim nastupima.

"Monekea već dugo čekamo. Sve je to u redu, najveće naočare koje neko nosi u Evroligi, a vjerovatno i na svijetu. U NBA nisam vidio tako velike naočare, ekscentrične, još i u boji... Danas sam bio kod frizerke, kaže mi 'Znaš koliko treba vremena da Moneke napravi onakvu frizuru, te kikice...'. To je bar dva i po sata. I zamisli koliko gubi vremena na to da bude još ekscentričniji. Zašto mu to treba?", rekao je Đurović na TV Arena sport.

"Odmah se sjetim Denisa Rodmana. Zašto je on bio onako ekscentričan i sav istetoviran. Čovjek je znao samo da skoči za loptu u napadu i da je da Džordanu. Što Džordan nije bio tako ekscentričan, već imao te kikice? Nije samo Džordan, Lari Bird, Medžik Džonson... Kakvi su bili Kićanović, Dalipagić, Ćosić, sve normalni ljudi, evo sad Jokić. Ne moraš da budeš sav istetoviran. Ne moraš da imaš kike i toliku frizuru, dobar si igrač ako si dobar. Ali on nije siguran, to je psihološki. 'Nisam siguran da sam najbolji, ali najslikaniji sam sa djecom, sa ljudima... Traže selfi sa mnom, zvjezdaš od 10-12 godina se slika sa mnom. Mnogo je to atraktivnije za sliku nego da stanu pored Motijunasa, recimo. To je to. Ali mora nešto i da se odigra, majstore. Imaš skok, skini malo više lopti. Kada si dao posljednji put 12 ili 14 poena? Ne sjećam se", dodao je on.

Kako igra Moneke za Zvezdu?

Moneke je u porazu Zvezde od Bajerna u prošlom kolu ubacio 22 poena, ali nije uspio da spriječi neuspjeh za koji Đurović tvrdi da je nenadoknadiv. Ove sezone, Moneke u Evroligi prosječno postiže po 13,9 poena, uz 6,9 skokova po utakmici, a njegov tim ima skor 17-13.

U petak uveče, Zvezda dočekuje Fenerbahče u Beogradskoj areni.

Bonus video: Delije izviždale Fenerbahče 

Pogledajte

00:17
Delije izviždale šampiona Evrope
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Vlade Đurović Čima Moneke KK Crvena zvezda KK Fenerbahče Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC