Vlade Đurović žestoko kritikovao Čimu Monekea:"Znate šta mi frizerka kaže za njega?"

Trofejni srpski trener Vlade Đurović kritikovao nastupe Čime Monekea u Crvenoj zvezdi

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je slabu formu Čime Monekea, krila Crvene zvezde. Zamjerio mu je da više vodi računa o svom izgledu, frizuri i popularnosti među navijačima nego o svojim nastupima.

"Monekea već dugo čekamo. Sve je to u redu, najveće naočare koje neko nosi u Evroligi, a vjerovatno i na svijetu. U NBA nisam vidio tako velike naočare, ekscentrične, još i u boji... Danas sam bio kod frizerke, kaže mi 'Znaš koliko treba vremena da Moneke napravi onakvu frizuru, te kikice...'. To je bar dva i po sata. I zamisli koliko gubi vremena na to da bude još ekscentričniji. Zašto mu to treba?", rekao je Đurović na TV Arena sport.

"Odmah se sjetim Denisa Rodmana. Zašto je on bio onako ekscentričan i sav istetoviran. Čovjek je znao samo da skoči za loptu u napadu i da je da Džordanu. Što Džordan nije bio tako ekscentričan, već imao te kikice? Nije samo Džordan, Lari Bird, Medžik Džonson... Kakvi su bili Kićanović, Dalipagić, Ćosić, sve normalni ljudi, evo sad Jokić. Ne moraš da budeš sav istetoviran. Ne moraš da imaš kike i toliku frizuru, dobar si igrač ako si dobar. Ali on nije siguran, to je psihološki. 'Nisam siguran da sam najbolji, ali najslikaniji sam sa djecom, sa ljudima... Traže selfi sa mnom, zvjezdaš od 10-12 godina se slika sa mnom. Mnogo je to atraktivnije za sliku nego da stanu pored Motijunasa, recimo. To je to. Ali mora nešto i da se odigra, majstore. Imaš skok, skini malo više lopti. Kada si dao posljednji put 12 ili 14 poena? Ne sjećam se", dodao je on.

Kako igra Moneke za Zvezdu?

Moneke je u porazu Zvezde od Bajerna u prošlom kolu ubacio 22 poena, ali nije uspio da spriječi neuspjeh za koji Đurović tvrdi da je nenadoknadiv. Ove sezone, Moneke u Evroligi prosječno postiže po 13,9 poena, uz 6,9 skokova po utakmici, a njegov tim ima skor 17-13.

U petak uveče, Zvezda dočekuje Fenerbahče u Beogradskoj areni.

