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Florentino Perez slagao da nije trepnuo: Poznato za koga Real nudi 150 miliona evra!

Florentino Perez slagao da nije trepnuo: Poznato za koga Real nudi 150 miliona evra!

Autor Milutin Vujičić
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Florentino Perez najavio je ponudu od 150 miliona evra za fudbalera koji nije iz Premijer lige, a sumnja se da je riječ o Majklu Oliseu.

ko je realov igrac od 150 miliona evra Izvor: Angel Perez Meca / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florentino Perez obećao je da će u utorak Real Madrid poslati ponudu od 150 miliona evra za jednog fudbalera, ali nije rekao za koga. Dao je nekoliko detalja - da je mlad igrač, da igra u Ligi šampiona, da ne igra u Premijer ligi, da je vezni fudbaler i ofanzivac - kao i da se ne radi o Holandu, Dokuu i Oliseu.

Pustio je navijače na društvenim mrežama da pogađaju ko je "zagonetna ličnost", najviše se pričalo o Kviči Kvaratskeliji i Žoau Nevešu iz Pari Sen Žermena - da bi sada bilo otkriveno da je u pitanju "podvala" Florentina Pereza.

O čemu se radi? Prema informacijama britanskog "Telegrafa", fudbaler za koga Real Madrid sprema ponudu od 150 miliona evra je upravo Majkl Olise iz Bajerna. Razlog zbog kog Florentino Perez nije naglas izgovorio njegovo ime je iskustvo, pošto zna da bi Bajern mogao da ga tuži, da povuče neki potez unaprijed...

Za sada, Florentino Perez ne planira da potvrdi ove informacije i planira da "radi u tajnosti", ali Bajern je već upozoren i zna da će morati da pripazi na jednog od svojih najboljih igrača.

Ko je Majkl Olise?

Izvor: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia

  "To je galaktikos, u rangu Kake i Kristijana Ronalda", rekao je Florentino Perez govoreći o Majklu Oliseu, bez navođenja njegovog imena i to dovoljno govori koliko ga poštuje.

Francuski fudbaler (24) je od 2024. godine u Bajernu i prije toga je s uspehom nosio dresove Redinga i Kristal Palasa. Bivši omladinac Čelsija i Mančester sitija morao je drugačijim putem do elitnog fudbala, a sada je bez ikakve sumnje jedan od ofanzivaca koji najviše prave razliku.

Prošle sezone je na 52 utakmice učestvovao u 53 gola - 22 je postigao, a 31 namjestio.

(MONDO)

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Tagovi

Real Madrid Majkl Olise

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