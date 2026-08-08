Elina Svitolina odbila je da se rukuje sa Anastasijom Potapovom iako se ona odrekla Rusije i igra za Austriju sada.

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Elina Svitolina se ne rukuje sa ruskim i bjeloruskim teniserkama i to nije tajna. Odbila je da pruži ruku i prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki. Ali, kada je odlučila da se ne pozdravi ni sa Anastasijom Potapovom to je izazvalo dosta oprečnih reakcija od strane navijača.

Zašto? Zato što se Anastasija odrekla Rusije, promenila državljanstvo i igra pod zastavom Austrije. Međutim, to izgleda ne mijenja ništa kada je u pitanju ukrajinska teniserka i njen odnos koji ima sa rivalkama iz dvije spomenute zemlje.

Tako je bilo i u Torontu gdje je Elina pobijedla Anastasiju prilično lako i ubjedljivo za samo sat vremena igre - 6:1, 6:1. Na mreži joj nije prišla, pružila je ruku sudiji u stolici i onda proslavila kratko sa navijačima.

"Hvala vam za sjajnu atmosferu, videla sam mnogo ukrajinskih zastava, uživala sam. Slava Ukrajini", rekla je Svitolina posijle meča.

A MASTERCLASS of a match @ElinaSvitolinapowers through Potapova in straight sets 6-1, 6-1 in just 1 hour on the dot.#NBO26pic.twitter.com/obcwsTPyJ4 — wta (@WTA)August 7, 2026

U narednom kolu će igrati protiv Amerikanke Amande Anisimove. Zanimljivo je i da ona ima rusko porijeklo i da su joj otac Konstantin i majka Olga emigrirali u Ameriku iz Rusije, a ona je rođena u Nju Džersiju.

"Austrija je moja prva kuća"

Vidi opis Ukrajinka odbila da se rukuje sa Anastasijom: Odrekla se Rusije, ali to nije promijenilo ništa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 15 / 15 AD

Odluka Potapove da promijeni državljanstvo i da nastupa pod zastavom Austrije je privukla dosta pažnje. Kratko i jasno je objasnila zašto je to uradila.

"Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.