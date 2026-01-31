"Sabalenka zagrlila moje dijete, a Ukrajinka se ponijela čudno": Majka djevojčice u šoku zbog skandala

Elina Svitolina nije htjela da se slika sa Arinom Sabalenkom ni kada je među njima djevojčica iz Australije. Dok je Bjeloruskinja strpljivo pozirala kraj djeteta kome je idol, Ukrajinka je napravila "čudan potez", prema riječima roditelja.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ukrajinka Elina Svitolina odbila je da se fotografiše sa Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom prije njihovog meča u polufinalu Australijan opena, a ta situacija najviše se odrazila na jedno dijete. Ona se zove Ava Sultana (10), talentovana je australijska teniserka i bila je određena da baci novčić prije meča. Tu veliku čast prihvatila je sa oduševljenjem, ni ne sluteći da je čeka veoma komplikovana situacija, da mora da se fotografiše sa obje igračice.

Svitolina je zbog rata u Ukrajini odbila da se fotografiše sa Bjeloruskinjom, čija je zemlja podržala Rusiju u tom sukobu. Poslije meča, nije htjela ni da se rukuje sa Sabalenkom, koja već godinama živi u Americi.

Nakon takve situacije u kojoj je učestvovala i djevojčica Ava, oglasila se njena majka.

"Bila je uzbuđena jer je dobila poziv, znala je da će je odrediti za polufinale, ali bila je van sebe kada je saznala da će to biti Sabalenkin meč. Ona je njen idol, na nju se ugleda i voli da je gleda", rekla je Kristina Sultana za "Vajd vorld of sports".

"Zašto je tako brzo otišla?"

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Međutim, i roditelji su veoma razočarani zbog situacije u koju je upleteno njeno dijete odlukom Svitoline da se ne fotografišu sve zajedno.

"Za nju je ovo poseban trenutak i bila je potpuno uzbuđena zbog činjenice da može da izađe na teren sa svojim idolima. Očigledno da još ništa nije jasnija situacija ni jutro poslije, jer nije pratila medije. Ali zbog nas kao roditelja koji smo vidjeli nešto od objavljenog i pomislili: 'A šta ćemo sa malim djetetom koje ostvaruje san, a stavljeno je usred politike?' To čak nije ni politička stvar na samom terenu, već je nešto što je potpuno odvojeno od tenisa."

"Mislim da bi trebalo da se odrede prema ovim situacijama kada stavljaju djecu usred svega... Djeca ne shvataju pozadinu svega toga. Djeca se pitaju - zašto neće da se fotografišu zajedno? Zašto je tako brzo otišla? Sabalenka je bila strpljiva, zagrlila je i fotografisala se, a onda je Svitolina samo nakratko stavila ruku na njeno rame i otišla. Bilo je prilično čudno", kazala je djevojčicina majka.

"Ana živi svoj san na Australijan openu i sigurna sam da je poslije svega imala pitanja za svoje trenere i za ljude koji su je gledali u teniskom kampu. Pitala se zašto su se fotografisale odvojeno. Ona raste i razvija se, buduća je teniska zvijezda i zaista joj nije potrebna ova podjela. Hajde da politiku razdvojimo od svega, neka djeca žive svoje snove."

Šta je Arina Sabalenka rekla o tom trenutku?

Svitolina nije jedina ukrajinska teniserka koja ne želi da se rukuje sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama od kada je počeo rat u Ukrajini. Iako tvrdi da joj to ne smeta, moglo se čitati sa njenih usana da je opsovala Svitolinu nakon što ju je pobijedila.

"Nije mi to u centru pažnje, to rade jako dugo... Njihova je odluka i poštujem to. Mislim da ona zna da je poštujem kao igračicu, znam da i ona mene poštuje kao igračicu i to je jedino što mi je važno. A što se tiče toga da neće da se rukuju, njihova je odluka, poštujem to. Što se tiče Eline, osjećam kao da nisam imala priliku da joj makar kažem - super posao. Činim to sada - super posao, sjajan meč, sjajna si igračica, imala si nevjerovatan turnir. Igrala je nevjerovatno", kazala je Bjeloruskinja koja će u finalu u subotu igrati protiv Jelene Ribakine od 9.30 časova.