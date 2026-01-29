logo
Ukrajinka se okrenula i otišla, Sabalenka joj odgovorila: "Kako da joj kažem nešto, kad je otišla?"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka je pobijedila Elinu Svitolinu i plasirala se u finale Australijan opena, a njena protivnica iz Ukrajine nije htjela da se rukuje. I cijelom stadionu je to željela da kaže.

Ukrajinka se nije rukovala sa Sabalenkom, Bjeloruskinja joj odgovorila Izvor: Eurosport/Screenshot

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se u finale Australijan opena i probaće da osvoji treću uzastopnu titulu na ovom grend slemu. Sabalenka je bez većih problema pobijedila Elinu Svitolinu iz Ukrajine (6:2, 6:3), koja je prethodno "zgromila" Koko Gof, dok protiv Bjeloruskinje nije uspjela da pruži ni jači otpor.

Na kraju je Sabalenka slavila za nešto manje od 80 minuta na terenu, posle čega joj Ukrajinka nije pružila ruku i čestitala pobjedu, što smo već videli ove sezone i od Marte Kostjuk. Pogledajte neprijatan susret na mreži poslije finalnog poena:

Pogledajte

00:43
Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Ono što je prosto nevjerovatno je da je navijačima i pred kraj samog meča ispisano obavještenje da neće biti rukovanja.


"Na kraju meča, neće biti rukovanja igračica. Cijenimo što pokazujete poštovanje teniserkama tokom i poslije meča", stoji u ovom saopštenju, a pretpostavka je da je to urađeno kako bi obje teniserke izbjegle neprijatnost, odnosno da navijači ne bi pogrešno protumačili šta se dogodilo i da im ne bi zviždali.

Zanimljivo je da su na konferenciji za medije novinari to predstavili kao zajedničku odluku. Čini se da je takvo pitanje malo iznenadilo i najbolju igračicu svijeta, koja je ni kriva ni dužna bila u obavezi da objasni zašto nije došlo do rukovanja sa protivnicom na kraju meča.

"Obje ste fer jedna prema drugoj. Vi ste joj aplaudirali. Ona je u jednom trenutku aplaudirala vama. Kako se osjećate zbog činjenice da na kraju meča ne možete, odnosno da vam nije dozvoljeno da se pozdravite i rukujete?", bilo je novinarsko pitanje, koje se odužilo: "Da li vam je to uopšte u mislima? Da li razmišljate o tome da, bez obzira na to ko pobijedi, ne možete da je pozdravite na kraju meča - da vam ona ne prilazi i da vi ne možete da priđete njoj? Da li vam to ostaje u glavi ili o tome uopšte ne razmišljate?".

"Ne fokusiram se na to. Oni to rade već dugo, tako da... To je njihova odluka i ja je poštujem", rekla je Sabalenka koja je ovim jasno poslala poruku da "nerukovanje" nije do nje.

"Imam priliku sada da pokažem poštovanje prema njoj i tokom intervjua na terenu, a mislim da ona zna da je poštujem kao igračicu. Znam da i ona poštuje mene kao igračicu. To je sve do čega mi je stalo. Što se tiče nerukovanja, to je njihova odluka. Poštujem to", rekla je Arina Sabalenka.

"Što se tiče Eline, imala sam osećaj da nisam imala priliku ni da kažem 'bravo'. Sad imam priliku, pa: bravo, odličan meč, sjajna igračica, nevjerovatan turnir. Igrala je nevjerovatno. Nisam joj rekla ništa. Rekla sam 'hvala' sudiji i to je to", dodala je ona.

Inače, Sabalenka je prva teniserka još od Martine Hingis koja je uspjela da se plasira četiri godine zaredom u finale Australijan opena, a vidjećemo u subotu protiv Elene Ribakine da li će uspjeti da dođe do svog trećeg "srećnog slema", odnosno petog ukupno u karijeri.

Arina Sabalenka Tenis Australijan open

