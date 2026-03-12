Džanan Musa pokazao klasu u Sarajevu: Dubai slavio pred Zvezdu i Partizan

Dubai pobijedio Baskoniju 100:94 u dvorani ZETRA, za ostanak u trci za plasman u plej-in. Čekaju ga mečevi protiv Zvezde i Partizana.

Košarkaši Dubaija ostvarili su važnu pobjedu protiv Baskonije (100:94) predvođeni krilom Dvejnom Bejkonom (23 p) i bekom Džananom Musom (19), koga je inspirisao nastup u BiH. Debitant u Evroligi sada ima skor 16-14, kao i Panatinaikos, prvi tim iznad crte za ulazak u plej-in. Sa druge strane, Baskonija je pretposljednja sa učinkom 9-22 i tu nije pomogao ni odličan individualni nastup Mamadija Dijakitea. Centar Španaca ubacio je 27 poena uz 12 skokova. Ipak, heroji večeri bili su na drugoj strani terena.

Musa je imao najveći indeks korisnosti u domaćem timu (23) i poenterskom učinku dodao je i sedam skokova i tri asistencije. Srpski internacionalci takođe su doprinijeli pobjedi Dubaija, Filip Petrušev ubacio je 11 poena, a Aleksa Avramović pet. Dubai je ovim trijumfom napravio dobar uvod u derbi ABA lige protiv Crvene zvezde u Sarajevu u nedjelju, kao i u evroligaško gostovanje Partizanu u Beogradskoj areni u utorak, na kojem će tim Jurice Golemca imati imperativ pobjede u borbi za plasman u doigravanje.







