Generalni menadžer Dubaija: Imali smo ponude 16 gradova, ja sam odabrao Sarajevo!

Dejan Kamenjašević o igranju Dubaija u Sarajevu, ali i zategnutom odnosu kluba iz Emirata i KSBIH zbog reprezentativaca.

Košarkaši Dubaija ove sedmice igraju protiv Baskonije i Crvene zvezde, a obje ove utakmice igraće kao domaćini u Sarajevu.

Evroliga je odobrila da Dubai svoje predstojeće domaće utakmice organizuje u Sarajevu pa će se ovi mečevi igrati u dvorani Zetra, a o ovoj odluci kluba iz Emirata govorio je njegov generalni menadžer Dejan Kamenjašević.

"Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku jasno je bilo da moramo igrati domaće utakmice van Dubaija. Odmah smo dobili ponude iz čak 16 gradova koji su željeli da igramo kod njih. Možda bi našim Amerikancima bilo bolje da igraju negdje drugo, gdje je bolja infrastruktura, ili gdje je skuplje, jeftinije..., a isključivo je moja odluka bila da utakmice igramo u Sarajevu", rekao je Kamenjašević za "Klix".

Dubai je u novambru već odigrao jedan meč u Sarajevu, protivnik je bio Hapoel, ali se tada igralo iza zatvorenih vrata.

"Odlučili smo se za Sarajevo iz istih razloga kao i prvi put kad smo došli ovdje i bili domaćini protiv Hapoela. Mi smo tada imali najbolju namjeru da se u Sarajevu igra euroligaška utakmica i da na taj način ispoštujemo našu saradnju s KK Bosnom jer mi smo klubovi 'pobratimi'. Situaciju koja se tada desila u potpunosti smo razumjeli i odluka policije je bila sasvim ispravna da se igra bez prisustva publike i ovim putem bih se zahvalio i Gradu Sarajevo, Kantonu Sarajevo, KK Bosni i policiji na odličnoj organizaciji", rekao je Kamenjašević.

On je govorio o zategnutom odnosu Dubaija sa Košarkaškim savezom BIH nakon što nisu dali Kenanu Kamenjašu da igra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo za državni tim BIH.

"Ja sam sa savezom imao odličnu komunikaciju do momenta kada se generalni sekretar KS BiH Dževad Alihodžić poslije našeg razgovora obratio medijima i prozvao nas bez ikakvog razloga. Mi smo imali džentlmenski dogovor i ja sam mu detaljno objasnio zašto nismo pustili Kamenjaša da igra za reprezentaciju i on mi je rekao da će to prenijeti medijima. On to nije rekao kako je bilo, već je rekao totalno drugu stvar. Ispalo je da je KS BiH u lošim odnosima s Dubaijem, a realnost je da smo mi klub broj 1 u koji se naš savez može pouzdati jer mi osim ovih u seniorskom pogonu imamo još četiri mlada igrača koji mogu postati reprezentativci.

S naše strane, mi sa savezom, kao i sa selektorom Dariom Đerđom, trenutno imamo izvanredne odnose nakon sastanka u Banjoj Luci gdje smo Upravnom odboru pojasnili sve šta se desilo u tom prvom FIBA prozoru, a evo o čemu se radilo: Kamenjaš je u tom periodu igrao mnogo utakmica, imali smo težak period i pustili smo samo dva igrača koja nisu imala minutažu kod nas, a igrom slučaja ta dva igrača su igrala u grupi s BiH.

Pustili smo Šanlija i Dangubića kojima su trebale minute pa makar i u reprezentacijama, ali nismo pustili nijednog igrača koji su nam igrali. Nismo pustili ni Kamenjaša, ali ni Petruševa u Srbiju, Prepeliča u Sloveniju, Bertansa u Letoniju, Kabengelea u Kanadu i Abasa u Italiju", pojasnio je Kamenjašević.

On je istakao da Džanan Musa tada nije mogao igrati zbog povrede.

"Musa je bio povrijeđen i poslije toga nije igrao mjesec dana. Sada smo ga čak i povrijeđenog pustili da igra jer mu je koljeno bilo natečeno. Čim smo mogli pustiti Kamenjaša i Musu, kao sada, mi smo ih pustili. Podsjećam, Petruševa nismo pustili ni sada jer i on ima natečeno koljeno kao i Musa", rekao je Kamenjašević.