Otkriveno zašto Petrušev nije igrao za Srbiju: Oglasio se prvi čovjek Dubaija

Filip Petrušev nije igrao na mečevima Srbije i Turske, a sada znamo i zašto.

Izvor: MN PRESS

Srbija je bez nekoliko bitnih evroligaških igrača izgubila dva meča sa Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket, a jedan od igrača koji je te mečeve propustio bio je i Filip Petrušev.

Sada se prvi čovjek KK Dubaija Dejan Kamenjašević oglasio i objasnio zašto nije bilo krilnog centra u dresu "orlova" na mečevima sa Turcima. Turci su naravno bili i kompletni i imali su naturalizovanog Tarika Biberovića.

"Musa je bio povrijeđen i poslije toga nije igrao mjesec dana. Sada smo ga čak i povrijeđenog pustili da igra jer mu je koljeno bilo natečeno. Čim smo mogli pustiti Kamenjaša i Musu, kao sada, mi smo ih pustili. Podsjećam, Petruševa nismo pustili ni sada jer i on ima natečeno koljeno kao i Musa", rekao je Kamenjašević za "Klix.ba".

Srbija poslije četiri meča ima dvije pobjede i dva poraza, a u narednim utakmicama imaćemo duele sa Švajcarskom u gostima i Bosnom i Hercegovinom na svom terenu.