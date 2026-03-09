logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno zašto Petrušev nije igrao za Srbiju: Oglasio se prvi čovjek Dubaija

Otkriveno zašto Petrušev nije igrao za Srbiju: Oglasio se prvi čovjek Dubaija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Filip Petrušev nije igrao na mečevima Srbije i Turske, a sada znamo i zašto.

Otkriveno zašto Petrušev nije igrao za Srbiju Izvor: MN PRESS

Srbija je bez nekoliko bitnih evroligaških igrača izgubila dva meča sa Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket, a jedan od igrača koji je te mečeve propustio bio je i Filip Petrušev.

Sada se prvi čovjek KK Dubaija Dejan Kamenjašević oglasio i objasnio zašto nije bilo krilnog centra u dresu "orlova" na mečevima sa Turcima. Turci su naravno bili i kompletni i imali su naturalizovanog Tarika Biberovića. 

"Musa je bio povrijeđen i poslije toga nije igrao mjesec dana. Sada smo ga čak i povrijeđenog pustili da igra jer mu je koljeno bilo natečeno. Čim smo mogli pustiti Kamenjaša i Musu, kao sada, mi smo ih pustili. Podsjećam, Petruševa nismo pustili ni sada jer i on ima natečeno koljeno kao i Musa", rekao je Kamenjašević za "Klix.ba".

Srbija poslije četiri meča ima dvije pobjede i dva poraza, a u narednim utakmicama imaćemo duele sa Švajcarskom u gostima i Bosnom i Hercegovinom na svom terenu.

Tagovi

Filip Petrušev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC