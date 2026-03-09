Novak sočno opsovao svoj boks: Cijeli stadion gledao kako se na dva jezika svađa sa trenerima

Novak Đoković se na dva jezika svađao sa svojim boksom na Indijan Velsu.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Novak Đoković je osvojio prvi set u meču sa Aleksandrom Kovačevićem, a onda je propustio brejk loptu na startu drugog seta i potom mu se igra raspala u narednim gemovima. Bio je jako nervozan i bes je iskalio nja svojoj loži.

Trener Boris Bošnjaković koji ga je pred meč jurio da mu doda sat koji je zaboravio sada je čuo kako mu na srpskom najbolji teniser svih vremena viče: "Šta čekate više u pi**u materinu!"

Odmah nakon toga se okrenuo nekadašnjem sparing partneru Karlosu Gomezu Ereri poznatijem kao Čarli pa je na španskom rekao: "Nevjerovatno, svi ste nevjerovatni".

Nije se samo tu svađao

Kada je pred kraj prvog seta bio pred vođstvom takođe je imao šta da zamjeri svom boksu. Iznervirao se poslije jednog izgubljenog gema jer nije dobro vraćao servis Aleksandru Kovačeviću: