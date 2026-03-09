Nervozni Đoković jedva slomio Kovačevića: Psovke, izgubljen set i velika pobjeda

Novak Đoković pobijedio Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa.
Novak Đoković je poslije velike borbe, nervoze, psovki i svega uspio da slomi otpor upornog Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa - 6:4, 1:6, 6:4.
Zaista je nevjerovatno kakav meč je odigrao Amerikanac srpskog porijekla. Upisao je čak 50 vinera na ovom meču. Praktično je "crtao" po linijama, pogađao je sve, Novak je mahao rukama, nije mogao da vjeruje kako njegov rival "skida" linije...
Novak je spasao brejk loptu u svom prvom servis gemu, pa je već u narednom napravio brejk. Čuvao je svoje servise sve do kraja seta i poveo (6:4). Servirao je Kovačević u tom setu fenomenalno, slao je "bombe" iz servisa i Novak je iskoristio jedinu šansu koju je imao u tom setu.
U drugom su se stvari promijenile. Novak se unervozio, psovao je, vikao na svoj tim. Nije mogao da pronađe pravi ritam nikako. Kovačević je brzo napravio brejk, pa onda još jedan i u tom setu je Nole uzeo samo jedan gem (1:6).
Ekspresno se Novak "resetovao" i zaboravio šta se dešavalo u drugom setu. U trećem je igrao mnogo sigurnije, gotovo u svakom gemu na servis rivala je dolazio bar do 30:30. Ali, brejk šanse nije koristio. Aleksandar je nastavljao da pogađa linije, a onda je podlegao pritisku kada je servirao za opstanak u meču. Đoković je iskoristio prvu meč loptu i slomio otpor upornog rivala.
6:4 - Đoković je pobijedio!
Konačno, poslije drame, izgubljenog seta, nervoze, psovki i svega, Đoković je slomio otpor Kovačevića - 6:4, 1:6, 6:4! Kovačević je imao čak 50 vinera u ovom meču...
5:4 - Uzima Đoković gem
Dobri servisi Đokovića, uzima svoj servis gem, sada je pritisak na Kovačeviću - 5:4.
4:4 - Brejkova nema
Nema još uvijek brejkova, neizvjesno je u trećem setu - 4:4.
4:3 - Đoković vodi i maše rukama
Đoković uzima novi servis gem, a Aleksandar je i ovog puta pogodio neke nevjerovatne linije, uglove terena, Novak maše rukama, nije nikome jasno - 4:3.
3:3 - Ni Novak ne može da vjeruje
Ni Đoković ne veruje koliko linija "skida" Aleksandar u ovom meču, maše i Đoković rukama, nevjerovatno - 3:3.
3:2 - Gem za Novaka
Đoković čuva prednost u odlučujućem setu - 3:2.
March 9, 2026
2:2 - Servisi spasili Kovačevića
Brejk šansu Novak nije iskoristio, Kovačevića su servisi spasili - 2:2.
2:1 - Kovačević "crta", Novak uzima gem
Zaista je nevjerovatno koliko linija je u ovom gemu "skinuo" Kovačević. I pored svega toga Novak je uspio da uzme svoj servis gem i da zadrži prednost - 2:1.
1:1 - Novak je bio blizu
Bio je blizu Novak da dođe do brejk šanse, ali je Aleksandar odigrao dva nevjerovatna poena, pogodio liniju dva puta - 1:1.
1:0 - Odličan početak seta
Treći set Novak je započeo odlično, bez izgubljenog poena - 1:0.
1:6 - Đoković izgubio drugi set
Ogromni problemi za Novaka, izgubio je drugi set, uzeo je samo jedan gem u setu - 1:6.
1:5 - Novak je u ogromnim problemima
Serija grešaka, lagane forhende šalje u aut, mnogo loše igra, pretrpio je Novak drugi brejk - 1:5.
1:4 - Nevjerovatna igra Kovačevića
Kovačević nastavlja da igra agresivno, ima već 30 vinera u ovom meču - 1:4.
1:3 - Konačno, prvi gem
Posle dosta problema, Đoković konačno uzima prvi gem u drugom setu - 1:3.
Novak's 2nd sv speed plumetted in set 2pic.twitter.com/lHx5gxYqk4— C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)March 9, 2026
0:3 - Nova propuštena šansa
Imao je Novak novu priliku da priprijeti, da dođe do brejk šanse, nije je iskoristio, Kovačević je potvrdio brejk - 0:3.
0:2 - Kovačević pravi brejk
Kovačević je napravio brejk, Novak je spasio prvu, ne i drugu brejk loptu - 0:2.
Novak psovao na srpskom
Đoković je posle propuštene brejk šanse psovao na srpskom. "Šta više čekate u pi**u materinu", rekao je Novak, pa je onda i na španskom dodao "nevjerovatno, svi ste nevjerovatni", upućeno vjerovatno Karlosu Gomezu Ereri.
0:1 - Maratonski gem, Đoković propustio brejk šansu
Maratonski gem pripao je Kovačeviću. Novak nije iskoristio brejk šansu - 0:1.
6:4 - Đoković osvaja prvi set
Đoković je osvojio prvi set, nije dao rivalu ni šansu - 6:4. Odličan set za Novaka koji je napravio brejk protiv "bombardera" pošto Kovačević servira nevjerovatno u ovom meču.
5:3 - Savršen drop-šot i rasprava sa trenerom
Savršen drop-šot Đokovića i onda mala rasprava sa trenerom Bošnjakovićem oko saveta koji je dobio za način bacanja loptice - 5:3.
4:3 - Ekspresan gem za Kovačevića
Još jedan ekstremno brz gem za Kovačevića, bez izgubljenog poena ga osvaja, Novak ne uspjeva za sada da mu "čita" servise - 4:3.
4:2 - Nole čuva prednost
Još jedan siguran servis gem za Đokovića - 4:2.
3:2 - Brz gem za Kovačevića
Uzima Kovačević svoj servis gem sa nulom, za to vrijeme Novaku trener Boris Bošnjaković dobacuje da "bolje noge pomjera, da radi nogama više".
3:1 - Potvrda brejka
Đoković je potvrdio brejk, savršena bekhend paralela uz liniju - 3:1.
2:1 - Novak napravio brejk
Đoković je poslije spašene brejk lopte napravio brejk i poveo - 2:1.
2*-1— C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)March 9, 2026
Novak breaks at 15, on his first try
pic.twitter.com/xJU5TJMQCX
1:1 - Novak spasio brejk loptu
Klimav početak meča za Novaka, spasio je brejk loptu u svom prvom servis gemu - 1:1.
0:1 - Prvi gem za Kovačevića
Uzima Kovačević svoj prvi servis gem, odlični servisi, nije bilo previše razmjena - 0:1.
Igrači su na terenu, Lajani sudi
Igrači su na terenu, kreće zagrijavanje, a glavni sudija je Mohamed Lajani.
Đoković igra dva meča
Đoković u toku dana igra dva meča. Prvo u singlu protiv Kovačevića, pa onda igra i u dublu sa Stefanosom Cicipasom. Njihovi rivali biće treći nosioci Pavić i Arevalo i taj meč će početi poslije jedan ujutru po našem vremenu.
Sabalenka prekinula Novakov trening
Arina Sabalenka prekinula je trening Novaka Đokovića. Njih dvoje napravili su šou, pa je Nole u jednom momentu gađao lopticom u šali.
Using his practice court as a catwalk@SabalenkaA@DjokerNole#TennisParadisepic.twitter.com/vjKshVo0NR— Tennis TV (@TennisTV)March 8, 2026
Novak igra protiv Kovačevića
Rival Đokovića u trećem kolu Indijan Velsa biće Aleksandar Kovačević (SAD). Biće to njihov drugi meč, prvi je na Rolan Garosu 2023. godine dobio srpski as i kasnije je osvojio pariski grend slem.
Dobro došli!
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.