logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nervozni Đoković jedva slomio Kovačevića: Psovke, izgubljen set i velika pobjeda 0
uživo Novak Đoković Aleksandar Kovačević prenos indijan Vels
uživo Novak Đoković Aleksandar Kovačević prenos indijan Vels
0

Nervozni Đoković jedva slomio Kovačevića: Psovke, izgubljen set i velika pobjeda

Novak Đoković pobijedio Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa.

Novak Đoković je poslije velike borbe, nervoze, psovki i svega uspio da slomi otpor upornog Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa - 6:4, 1:6, 6:4.

Zaista je nevjerovatno kakav meč je odigrao Amerikanac srpskog porijekla. Upisao je čak 50 vinera na ovom meču. Praktično je "crtao" po linijama, pogađao je sve, Novak je mahao rukama, nije mogao da vjeruje kako njegov rival "skida" linije...

Novak je spasao brejk loptu u svom prvom servis gemu, pa je već u narednom napravio brejk. Čuvao je svoje servise sve do kraja seta i poveo (6:4). Servirao je Kovačević u tom setu fenomenalno, slao je "bombe" iz servisa i Novak je iskoristio jedinu šansu koju je imao u tom setu.

U drugom su se stvari promijenile. Novak se unervozio, psovao je, vikao na svoj tim. Nije mogao da pronađe pravi ritam nikako. Kovačević je brzo napravio brejk, pa onda još jedan i u tom setu je Nole uzeo samo jedan gem (1:6).

Ekspresno se Novak "resetovao" i zaboravio šta se dešavalo u drugom setu. U trećem je igrao mnogo sigurnije, gotovo u svakom gemu na servis rivala je dolazio bar do 30:30. Ali, brejk šanse nije koristio. Aleksandar je nastavljao da pogađa linije, a onda je podlegao pritisku kada je servirao za opstanak u meču. Đoković je iskoristio prvu meč loptu i slomio otpor upornog rivala.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:14

6:4 - Đoković je pobijedio!

Konačno, poslije drame, izgubljenog seta, nervoze, psovki i svega, Đoković je slomio otpor Kovačevića - 6:4, 1:6, 6:4! Kovačević je imao čak 50 vinera u ovom meču...

21:10

5:4 - Uzima Đoković gem

Dobri servisi Đokovića, uzima svoj servis gem, sada je pritisak na Kovačeviću - 5:4.

21:06

4:4 - Brejkova nema

Nema još uvijek brejkova, neizvjesno je u trećem setu - 4:4.

21:01

4:3 - Đoković vodi i maše rukama

Đoković uzima novi servis gem, a Aleksandar je i ovog puta pogodio neke nevjerovatne linije, uglove terena, Novak maše rukama, nije nikome jasno - 4:3.

21:01

3:3 - Ni Novak ne može da vjeruje

Ni Đoković ne veruje koliko linija "skida" Aleksandar u ovom meču, maše i Đoković rukama, nevjerovatno - 3:3.

20:56

3:2 - Gem za Novaka

Đoković čuva prednost u odlučujućem setu - 3:2.

20:51

2:2 - Servisi spasili Kovačevića

Brejk šansu Novak nije iskoristio, Kovačevića su servisi spasili - 2:2.

20:40

2:1 - Kovačević "crta", Novak uzima gem

Zaista je nevjerovatno koliko linija je u ovom gemu "skinuo" Kovačević. I pored svega toga Novak je uspio da uzme svoj servis gem i da zadrži prednost - 2:1.

20:37

1:1 - Novak je bio blizu

Bio je blizu Novak da dođe do brejk šanse, ali je Aleksandar odigrao dva nevjerovatna poena, pogodio liniju dva puta - 1:1.

20:37

1:0 - Odličan početak seta

Treći set Novak je započeo odlično, bez izgubljenog poena - 1:0.

20:25

1:6 - Đoković izgubio drugi set

Ogromni problemi za Novaka, izgubio je drugi set, uzeo je samo jedan gem u setu - 1:6.

20:23

1:5 - Novak je u ogromnim problemima

Serija grešaka, lagane forhende šalje u aut, mnogo loše igra, pretrpio je Novak drugi brejk - 1:5.

20:21

1:4 - Nevjerovatna igra Kovačevića

Kovačević nastavlja da igra agresivno, ima već 30 vinera u ovom meču - 1:4.

20:21

1:3 - Konačno, prvi gem

Posle dosta problema, Đoković konačno uzima prvi gem u drugom setu - 1:3.

20:20

0:3 - Nova propuštena šansa

Imao je Novak novu priliku da priprijeti, da dođe do brejk šanse, nije je iskoristio, Kovačević je potvrdio brejk - 0:3.

20:09

0:2 - Kovačević pravi brejk

Kovačević je napravio brejk, Novak je spasio prvu, ne i drugu brejk loptu - 0:2.

20:08

Novak psovao na srpskom

Đoković je posle propuštene brejk šanse psovao na srpskom. "Šta više čekate u pi**u materinu", rekao je Novak, pa je onda i na španskom dodao "nevjerovatno, svi ste nevjerovatni", upućeno vjerovatno Karlosu Gomezu Ereri.

20:08

0:1 - Maratonski gem, Đoković propustio brejk šansu

Maratonski gem pripao je Kovačeviću. Novak nije iskoristio brejk šansu - 0:1.

19:47

6:4 - Đoković osvaja prvi set

Đoković je osvojio prvi set, nije dao rivalu ni šansu - 6:4. Odličan set za Novaka koji je napravio brejk protiv "bombardera" pošto Kovačević servira nevjerovatno u ovom meču.

19:40

5:3 - Savršen drop-šot i rasprava sa trenerom

Savršen drop-šot Đokovića i onda mala rasprava sa trenerom Bošnjakovićem oko saveta koji je dobio za način bacanja loptice - 5:3.

19:38

4:3 - Ekspresan gem za Kovačevića

Još jedan ekstremno brz gem za Kovačevića, bez izgubljenog poena ga osvaja, Novak ne uspjeva za sada da mu "čita" servise - 4:3.

19:37

4:2 - Nole čuva prednost

Još jedan siguran servis gem za Đokovića - 4:2.

19:37

3:2 - Brz gem za Kovačevića

Uzima Kovačević svoj servis gem sa nulom, za to vrijeme Novaku trener Boris Bošnjaković dobacuje da "bolje noge pomjera, da radi nogama više".

19:37

3:1 - Potvrda brejka

Đoković je potvrdio brejk, savršena bekhend paralela uz liniju - 3:1.

19:27

2:1 - Novak napravio brejk

Đoković je poslije spašene brejk lopte napravio brejk i poveo - 2:1.

19:19

1:1 - Novak spasio brejk loptu

Klimav početak meča za Novaka, spasio je brejk loptu u svom prvom servis gemu - 1:1.

19:15

0:1 - Prvi gem za Kovačevića

Uzima Kovačević svoj prvi servis gem, odlični servisi, nije bilo previše razmjena - 0:1.

19:08

Igrači su na terenu, Lajani sudi

Igrači su na terenu, kreće zagrijavanje, a glavni sudija je Mohamed Lajani.

19:00

Đoković igra dva meča

Đoković u toku dana igra dva meča. Prvo u singlu protiv Kovačevića, pa onda igra i u dublu sa Stefanosom Cicipasom. Njihovi rivali biće treći nosioci Pavić i Arevalo i taj meč će početi poslije jedan ujutru po našem vremenu.

18:59

Sabalenka prekinula Novakov trening

Arina Sabalenka prekinula je trening Novaka Đokovića. Njih dvoje napravili su šou, pa je Nole u jednom momentu gađao lopticom u šali.

18:46

Novak igra protiv Kovačevića

Rival Đokovića u trećem kolu Indijan Velsa biće Aleksandar Kovačević (SAD). Biće to njihov drugi meč, prvi je na Rolan Garosu 2023. godine dobio srpski as i kasnije je osvojio pariski grend slem.

18:45

Dobro došli!

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije