Nervozni Đoković jedva slomio Kovačevića: Psovke, izgubljen set i velika pobjeda

Novak Đoković pobijedio Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa.

Novak Đoković je poslije velike borbe, nervoze, psovki i svega uspio da slomi otpor upornog Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa - 6:4, 1:6, 6:4.

Zaista je nevjerovatno kakav meč je odigrao Amerikanac srpskog porijekla. Upisao je čak 50 vinera na ovom meču. Praktično je "crtao" po linijama, pogađao je sve, Novak je mahao rukama, nije mogao da vjeruje kako njegov rival "skida" linije...

Novak je spasao brejk loptu u svom prvom servis gemu, pa je već u narednom napravio brejk. Čuvao je svoje servise sve do kraja seta i poveo (6:4). Servirao je Kovačević u tom setu fenomenalno, slao je "bombe" iz servisa i Novak je iskoristio jedinu šansu koju je imao u tom setu.

U drugom su se stvari promijenile. Novak se unervozio, psovao je, vikao na svoj tim. Nije mogao da pronađe pravi ritam nikako. Kovačević je brzo napravio brejk, pa onda još jedan i u tom setu je Nole uzeo samo jedan gem (1:6).

Ekspresno se Novak "resetovao" i zaboravio šta se dešavalo u drugom setu. U trećem je igrao mnogo sigurnije, gotovo u svakom gemu na servis rivala je dolazio bar do 30:30. Ali, brejk šanse nije koristio. Aleksandar je nastavljao da pogađa linije, a onda je podlegao pritisku kada je servirao za opstanak u meču. Đoković je iskoristio prvu meč loptu i slomio otpor upornog rivala.