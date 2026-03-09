Danas je deseti dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Na portalu MONDO pratite sva najnovija dešavanja, iz minuta u minut.
Juče, 8. marta 2026., nastavljene su intenzivne borbe u ratu između Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Iran. Tokom dana izvedeni su novi vazdušni napadi na iranske vojne i energetske ciljeve, uključujući skladišta goriva i naftnu infrastrukturu u blizini Teherana.
Kao odgovor na to, Iran je lansirao rakete i dronove prema američkim bazama i savezničkim ciljevima u regionu. Sukobi su izazvali velike požare, materijalnu štetu i dodatno povećali napetosti na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja rata.
Istog dana u Iranu je došlo i do važne političke promjene. Nakon smrti prethodnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, za novog vrhovnog vođu izabran je njegov sin Mojtaba Hamenei. Ova odluka izazvala je veliku pažnju u svijetu, jer novi lider preuzima vođstvo zemlje upravo u trenutku kada je Iran uključen u ozbiljan oružani sukob.
Iran prijeti da će zaplijeniti imovinu Iranaca koji sarađuju sa Amerikom i Izraelom
Iran će zaplijeniti imovinu iranskih građana u inostranstvu koji su "krivi za saradnju" sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, usred rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana, saopštilo je iransko državno tužilaštvo.
U saopštenju objavljenom u nedjelju poziva se na usvajanje zakona iz oktobra prošle godine, kojim se predviđa da svaka saradnja sa Izraelom, SAD "ili drugim neprijateljskim državama ili grupama podliježe konfiskaciji sve imovine" i drugim zakonskim kaznama prema Islamskom krivičnom zakoniku, javila je državna televizija Pres TV.
Evo šta o izboru vrhovnog vođe Irana kažu ajatolasi
Nije preveliko iznenađenje s obzirom na vijesti koje su proteklih dana stizale iz Teherana, bez obzira na pojedine sumnje koje su se pritom pojavljivale. Ipak, tek je sada čitava stvar potvrđena kao sigurna.
Iran je dobio novog vrhovnog i vjerskog vođu - ajatolaha Modžtabu Hamneija, sina na samom početku američko-izraelskog napada ubijenog ajatolaha Alija Hamneija. Vijest je objavila iranska državna novinska agencija ISNA.
Klauzula o višoj sili
Globalno energetsko tržište ponovo je na ivici šoka. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku već je izazvala dramatične poremećaje u snabdjevanju naftom i gasom, a finansijska tržišta nervozno reaguju jer investitori strahuju od scenarija koji bi mogao da promijeni tok svjetske ekonomije.
Nagli rast cijena nafte, rast troškova prevoza i sve češće pozivanje na klauzulu više sile među državama Persijskog zaliva otvaraju pitanje koliko je zapravo ranjiv globalni energetski sistem.
Rat na Bliskom istoku može da sruši sve ekonomije svijeta
Rat između Amerike, Izraela i Irana, koji je počeo 28. februara napadima na Teheran, više nije samo regionalni konflikt. On se pretvara u prijetnju za globalnu ekonomiju - od energetskih tržišta do suverenih fondova i finansijskih tokova u Persijski zaliv, piše Money.bg.
Katar - drugi najveći proizvođač tečnog prirodnog gasa na svijetu - bio je primoran da proglasi višu silu (force majeure) nakon iranskog udara na svoj pogon u Ras Laffan.
Energetski ministar Saad al-Kaabi upozorio je za Financial Times da bi, ako rat potraje još nekoliko nedjelja, cijena nafte mogla da dostigne 150 dolara po barelu, a cijena gasa 40 dolara po milionu BTU, što je skoro četiri puta više od predratnih nivoa.
Do sada napadnuto 10 brodova u Ormuskom moreuzu
Od početka izraelsko-američkog rata sa Iranom, 10 brodova je napadnuto u ili blizu Ormuskog moreuza nakon što je Iran blokirao strateški vodeni put kao odgovor na američko-izraelske napade, izvještava grupa za analizu podataka.
Turska rasporedila borbene avione na Kipar
Turska je rasporedila šest aviona F-16 i sisteme protivvazdušne odbrane na Sjeverni Kipar. Tursko Ministarstvo odbrane dodalo je da, ako bude potrebno, mogu biti preduzete dodatne mjere, u zavisnosti od razvoja situacije, prenosi Clash Report.
Prošle nedjelje dron je pogodio britansku vazduhoplovnu bazu dok je rat između Irana, SAD i Izraela eskalirao. Izvor iz turskog Ministarstva odbrane rekao je u subotu da se razmatra raspoređivanje ovih letjelica.
Revolucionarna garda Irana zaklela se na vjernost Modžtabi Hamneiju
Ideološka vojska Islamske Republike Iran, Revolucionarna garda, zaklela se na vjernost Modžtabi Hamneiju, koji je sinoć izabran za vrhovnog vođu Irana. Modžtaba Hamnei nasljeđuje svog oca, Alija Hamneija, koji je poginuo u američko-izraelskom bombardovanju prvog dana rata.
Revolucionarna garda "podržava izbor Skupštine stručnjaka i spremna je na potpunu poslušnost i samožrtvovanje kako bi ispunila božanske zapovijesti" Modžtabe Hamneija, navodi se u kratkom saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.
Dron pogodio rafineriju u Bahreinu
Bahreinska rafinerija nafte Bapko pogođena je u napadu iranskog drona, javio je Rojters. Gust dim se diže iz pravca rafinerije nafte Bapko u Bahreinu, prema riječima očeva. Bapko je glavna rafinerija nafte u Bahreinu i ključni objekat u energetskom sektoru zemlje.
Novi ajatolah napisao poruku na iranskoj raketi
Iran je noćas izveo prve raketne napade pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, a na Telegram kanalu državne televizije IRIB pojavila se fotografija projektila na kojem je napisano: "Na usluzi, Sajid Modžtaba". Skaj njuz navodi da je novi ajatolah napisao tu poruku.Izvor: IRIB
Avion "Er Srbije" poleteo za Rijad
Avion "Er Srbije" iz Beograda za Rijad poletio je oko 06:30 časova, a njime bi u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.
Slijetanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu, a povratak u Beograd oko 19.30. Pored ovog leta MSP je organizovalo danas još jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika.
Zelenski: Naši stručnjaci za dronove uskoro stižu na Bliski istok
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će stručnjaci iz Kijeva za bespilotne letjelice sljedeće nedelje boraviti na Bliskom istoku, nudeći ukrajinsku tehnologiju za presretanje dronova u zamenu za američke protivvazdušne rakete. Ukrajina se suočava sa nestašicom skupe američke protivvazdušne municije PAC-3, a Kijev se plaši da bi dugotrajan rat na Bliskom istoku mogao dodatno da ugrozi snabdjevanje, piše Gardijan.
Rat sa Iranom podigao cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu prvi put od 2022. godine
Globalne cijene nafte skočile su iznad 100 dolara (86 evra, 74 funte, 142 australijska dolara) po barelu prvi put od 2022. godine, jer posljedice rata između Sjedinjenih Država (SAD) i Izraela sa Iranom i dalje svakog dana izbacuju sa tržišta 20 miliona barela nafte, izvještava britanski list Gardijan.
Vikend obilježen eskalacijom nasilja na Bliskom istoku dodatno je pojačao zabrinutost zbog dugotrajnog poremećaja u snabdjevanju, podižući cijene nafte na najviši nivo u posljednje četiri godine i izazivajući nagli pad akcija na berzama.
Novi napadi Irana na zemlje Bliskog istoka
Zemlje Bliskog istoka bile su tokom protekle noći ponovo meta iranskih napada raketama i dronovima, u kojima su u Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, dok je Izrael nastavio napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u Libanu, u kojima su gađana južna predgrađa Bejruta, prenose mediji.
U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, saopštio je Nacionalni komunikacioni centar te zemlje za CNN.
Među ranjenima u napadima napadima čija su meta bila stambena područja blizu energetske infrastrukture ima i djece, prema podacima Nacionalne komisije za zaštitu (NCC) Bahreina.
