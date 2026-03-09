Danas je deseti dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Na portalu MONDO pratite sva najnovija dešavanja, iz minuta u minut.

Juče, 8. marta 2026., nastavljene su intenzivne borbe u ratu između Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Iran. Tokom dana izvedeni su novi vazdušni napadi na iranske vojne i energetske ciljeve, uključujući skladišta goriva i naftnu infrastrukturu u blizini Teherana.

Kao odgovor na to, Iran je lansirao rakete i dronove prema američkim bazama i savezničkim ciljevima u regionu. Sukobi su izazvali velike požare, materijalnu štetu i dodatno povećali napetosti na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja rata.

Istog dana u Iranu je došlo i do važne političke promjene. Nakon smrti prethodnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, za novog vrhovnog vođu izabran je njegov sin Mojtaba Hamenei. Ova odluka izazvala je veliku pažnju u svijetu, jer novi lider preuzima vođstvo zemlje upravo u trenutku kada je Iran uključen u ozbiljan oružani sukob.