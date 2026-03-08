Imenovan novi vrhovni vođa Irana: Evo ko dolazi na čelo države

Modžtaba Hamnej novi je vrhovni vođa Irana nakon pogibije Alija Hamneja.

Iran je proglasio Modžtabu Hamneja, sina bivšeg vrhovnog vođe Irana, za njegovu zamjenu, navodi Sky News.

Modžtaba Hamnei ima 56 godina, drugi je po starosti sin vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i bio je glavni je kandidat da zamijeni svog oca.

Blumberg je ranije izvijestio da Modžtaba upravlja investicionom imperijom, a izvori tvrde da ima pristup računima u Švajcarskoj i nekretninama u Britaniji vrijednim preko 100 miliona dolara.

Uvijek bio posvećen vjeri, držao se daleko od javnosti

Modžtaba Hamnej rođen je 8. septembra 1969. godine u sjeveroistočnom gradu Mašhadu i drugo je od šestoro djece Alija Hamneja. Srednje obrazovanje stekao je u vjerskoj školi Alavi u Teheranu.

Prema navodima iranskih medija, sa 17 godina je u nekoliko navrata služio vojsku tokom iransko-iračkog rata. Taj osmogodišnji sukob dodatno je produbio nepovjerenje iranskog režima prema Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadu, koji su tada podržavali Irak.

Godine 1999. Modžtaba je otišao u Kom, sveti grad i jedan od najvažnijih centara šiitske teologije, kako bi nastavio vjerske studije. Zanimljivo je da do tada nije nosio svešteničku odjeću.

Za razliku od svog oca, Modžtaba Hamnej se uglavnom držao podalje od očiju javnosti. Nikada nije obavljao državnu funkciju, niti je držao javne govore ili davao intervjue, a objavljen je veoma mali broj njegovih fotografija i snimaka.

Ipak, godinama kruže tvrdnje o njegovom velikom uticaju unutar iranskog političkog sistema, gdje se često opisuje kao ključni posrednik koji kontroliše pristup svom ocu.

Američke diplomatske depeše, koje je objavio WikiLeaks krajem 2000-ih, opisale su ga kao „moć iza odora“ i osobu koju mnogi unutar režima smatraju „sposobnim i snažnim vođom“, prenosi Associated Press.