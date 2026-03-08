Energetski potres na berzama: Nafta premašila 92 dolara, dizel u BiH uskoro preko 3 KM?

Cijena nafte na svjetskim berzama dostigla je preko 92 dolara po barelu, zbog čega se očekuje novo poskupljenje goriva na pumpama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Litar dizela mogao bi u narednoj sedmici koštati i preko 3 KM, rekao je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Prema njegovim riječima, ukoliko cijena nafte na berzama dostigne 100 dolara po barelu, građani BiH će gotovo sigurno dočekati nove cjenovnike goriva na benzinskim pumpama.

"Ukoliko se to desi, možemo očekivati i cijene između 3,50 do 3,80KM po litri", rekao je Bečarević.

Razlika u cijenama dizela na benzinskim pumpama u Federaciji BiH dostiže i do 0,50 KM po litru, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine, pišu "Nezavisne novine".

"Maloprodajne cijene dizelskog goriva (BAS EN 590) trenutno se kreću u rasponu od 2,41 do 2,96 KM po litru, uz primjetne razlike između različitih prodajnih mjesta", rekli su.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da su ove razlike rezultat primjene mjera o ograničenju marži, budući da se zalihe nabavljene po ranijim cijenama prodaju po starim cjenovnicima, dok se nove isporuke formiraju prema aktuelnim ulaznim troškovima.

U cilju zaštite potrošača i stabilizacije tržišta, u Federaciji BiH i dalje su na snazi mjere ograničenja marži na naftne derivate.

Za trgovinu na veliko propisana je maksimalna marža od 0,06 KM po litru, dok je za trgovinu na malo taj iznos ograničen na 0,25 KM po litru.

Cijena dizela na pumpama u Banjaluci, kreću se od 2,62 do 2,85 KM po litru, rečeno je za Nezavisne sa nekoliko benzinskih pumpi.

Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, istakao je da se skok cijena goriva u Srpskoj očekuje u narednih nekoliko dana.

"U narednim danima približavamo se cifri od 3 KM", rekao je Savić.