Skala od 0 do 100: Evo kako su rangirane države regiona prema Indeksu percepcije korupcije

Prema podacima Indeksa percepcije korupcije koja se prikazuje na skali od nula do stotinu globalna slika i dalje pokazuje oštar kontrast između razvijenih i zemalja u tranziciji.

Izvor: Shutterstock

Na samom vrhu svjetske tabele nalazi se Danska, koja je ostvarila impresivan i maksimalan rezultat sa ocjenom 100, što zvanično označava potpuno odsustvo korupcije u ovoj državi. U stopu je prati Finska sa izuzetno visokom ocjenom od 97.4. Treću poziciju u vrhu tabele dijele tri evropske države, pa tako Luksemburg, Norveška i Švajcarska bilježe identičnu ocjenu od 88.3.

Dominaciju evropskog sjevera i zapada potvrđuju i Švedska sa ocjenom 87, te Holandija sa 84.4. Prvih deset najtransparentnijih zemalja svijeta kompletiraju Island i Irska, koje dijele ocjenu od po 83.1, te Njemačka koja zatvara ovu elitnu grupu sa solidnih 80.5.

Kada se statistika prenese na države našeg regiona, brojevi drastično padaju. Najbolje rangirana zemlja u okruženju je Slovenija, koja se izdvojila na vrhu regionalne tabele sa ocjenom 59.2. Iza nje se nalazi Hrvatska sa ocjenom 44.7, što ukazuje na srednji nivo korupcije u poređenju sa evropskim standardima. Značajan pad u transparentnosti vidljiv je kod Sjeverne Makedonije, koja je ocijenjena sa skromnih 35.5, dok je Albanija pozicionirana tik ispod nje sa ocjenom 34.2.

Najalarmantniji podaci za 2025. godinu odnose se na Bosnu i Hercegovinu, koja se našla na samom dnu evropske tabele sa poražavajućom ocjenom od svega 27.6. Jedina država u regionu koja bilježi gori rezultat i koja se nalazi ispod Bosne i Hercegovine jeste susjedna Srbija, čija ocjena iznosi najnižih 26.3.

Indeksa percepcije korupcije mjeri se na skali od nula, što označava apsolutnu korupciju, do stotinu, što predstavlja potpuno odsustvo korupcije.

