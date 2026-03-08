Iranski napad dronovima i raketama na Izrael: Aktiviran sistem protivvazdušne odbrane, oglasile se sirene za uzbunu

U više dijelova Izrael večeras su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost nakon što je Iran lansirao novu rundu balističkih raketa i dronova.

Izvor: X/@Osint613/Printscreen

U mnogim dijelovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova. Na snimku se može čuti i vidjeti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, vjeruje da će uspješno spriječiti svojom "Gvozdenom kupolom".

NOW



Sirens over Tel Aviv tonight as Iran launches another round of ballistic missiles.pic.twitter.com/u1Phck2esT — Open Source Intel (@Osint613)March 8, 2026

U međuvremenu, izraelska vojska je objavila snimak obaranja iranske balističke rakete.