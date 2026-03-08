Stiže potpuno nova vrsta goriva na pumpe: Biće jeftinije od običnog benzina, ali ovo bi moglo da vam pravi problem

E20 benzin stiže na evropsko tržište sa 20% bioetanola, kao prelazno rješenje u eri elektrifikacije.

U Evropi se priprema uvođenje nove vrste benzina – E20, goriva koje sadrži 20 odsto bioetanola. Nakon E5 i E10, ova mješavina bi mogla da se pojavi na benzinskim pumpama u pojedinim državama od 2027. godine, a očekuje se da će biti i nešto jeftinija.

Prema planovima, uvođenje će prvo početi u Njemačkoj.

Veći udio bioetanola trebalo bi da smanji emisiju CO₂ i zavisnost od fosilnih goriva. Pošto je etanol djelimično oslobođen poreza na emisije, procjenjuje se da bi E20 mogao da bude i do pet centi po litru jeftiniji od benzina E10, piše Poslovni dnevnik.

Ovo gorivo ima i viši oktanski broj, oko 98, što motorima pruža veću otpornost na detonacije i potencijalno mirniji rad.

Veća potrošnja i pitanje kompatibilnosti

S druge strane, etanol ima manju energetsku vrijednost od benzina, pa bi potrošnja mogla da poraste za oko tri odsto u odnosu na klasični benzin od 98 oktana.

Veći izazov je kompatibilnost vozila. Većina novijih benzinskih automobila moći će da koristi E20, ali ne i svi.

U okviru grupacije Volkswagen navode da su gotovo svi benzinski modeli brendova Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT i Cupra proizvedeni od 2016. spremni za novo gorivo.

Ipak, postoje izuzeci. Snažni dvolitarski turbomotori sa više od 300 KS, kakvi se nalaze u modelima poput VW Golfa R ili nekim GTI sportskim verzijama, za sada nisu preporučeni za E20 zbog mogućeg opterećenja sistema za gorivo.

Veći udio etanola takođe može dugoročno uticati na gumene zaptivke i cijevi u sistemu goriva, pa proizvođači savjetuju da vozači prije sipanja provjere da li je njihov automobil kompatibilan. Informacija se obično nalazi na poklopcu rezervoara ili u uputstvu vozila.

Procjene iz Njemačke govore da bi čak 99 odsto postojećih benzinskih automobila moglo da koristi E20 bez većih problema.

Prelazno rješenje u eri elektrifikacije

E20 se posmatra kao prelazno rešenje dok električni automobili postepeno preuzimaju veći dio tržišta. Iako bi veći udio bioetanola mogao da smanji emisije postojećeg voznog parka, rasprave o njegovom stvarnom ekološkom efektu i dalje traju.

U nekim državama regiona ovo gorivo vjerovatno neće stići tako brzo, jer se čak ni E10 još ne prodaje široko.

Ipak, vozači koji putuju kroz Evropu trebalo bi da obrate pažnju na vrstu goriva koju sipaju, posebno ako voze stariji benzinski automobil.

