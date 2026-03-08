Uhapšen Banjalučanin: U akciji "Kevlar" zaplijenjeno više od 1,3 kilograma kokaina

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Kevlar“.
U okviru ove akcije lišeno je slobode lice B.S. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.
Detalji kontrole i pretresa
Policijski službenici su 6. marta, prilikom kontrole putničkog vozila marke „BMW“ kojim je upravljalo lice B.S., pronašli i oduzeli određenu količinu bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.
Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, izvršen je pretres stana u kojem boravi lice B.S. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto:
- 1.351 gram bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain;
- Digitalna vaga za precizno mjerenje;
- Mobilni telefon;
- Drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.
Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica B.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.