Uhapšen Banjalučanin: U akciji "Kevlar" zaplijenjeno više od 1,3 kilograma kokaina

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Kevlar“.

Izvor: PU Banjaluka

U okviru ove akcije lišeno je slobode lice B.S. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Detalji kontrole i pretresa

Policijski službenici su 6. marta, prilikom kontrole putničkog vozila marke „BMW“ kojim je upravljalo lice B.S., pronašli i oduzeli određenu količinu bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, izvršen je pretres stana u kojem boravi lice B.S. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto:

1.351 gram bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain;

Digitalna vaga za precizno mjerenje;

Mobilni telefon;

Drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica B.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.