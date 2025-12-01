PU Banjaluka: Šest osoba uhapšeno zbog droge i odbijanja testiranja, kod troje pronađena marihuana

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su šest osoba na području grada zbog posjedovanja ili konzumiranja droge.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali S.K. uhapšen je nakon što je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom amfetamina.

Uhapšena su i osobe V.Š. i M.D. iz Banjaluke, te M.D. iz Dervente, kod kojih je pronađena određena količina maruhuane.

A.H. iz Banjaluke i O.D. iz Novog Grada uhapšeni su jer su prilikom kontrole vozila kojim su upravljali odbili da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo droge u krvi.

O svemu je obaviješten je dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.