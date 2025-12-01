PU Banjaluka: Šest osoba uhapšeno zbog droge i odbijanja testiranja, kod troje pronađena marihuana

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su šest osoba na području grada zbog posjedovanja ili konzumiranja droge.
Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali S.K. uhapšen je nakon što je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom amfetamina.
Uhapšena su i osobe V.Š. i M.D. iz Banjaluke, te M.D. iz Dervente, kod kojih je pronađena određena količina maruhuane.
A.H. iz Banjaluke i O.D. iz Novog Grada uhapšeni su jer su prilikom kontrole vozila kojim su upravljali odbili da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo droge u krvi.
O svemu je obaviješten je dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.