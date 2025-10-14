Detalji akcije "Petlja": Među uhapšenima Danijel Delić i Radenko Zeljković

Danijel Delić i Radenko Zeljković uhapšeni su u akciji kodnog naziva "Petlja", koja se realizuje na području Banjaluke i Prijedora, a koja je usmjerena na dokazivanje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, saznaje Srna.

Izvor: Shutterstock

Obojica su već osuđivana zbog dilovanja droge.

Danijel Delić 2013. godine je u predmetu "Kanon" osuđen na četiri godine zatvora zbog dilovanja droge na četiri godine zatvora, dok je Zeljković 2016. godine osuđen na pet i po godina zatvora zbog istog djela.

Osim njih, slobode je lišeno još pet lica. Iz MUP-a Srpske ranije je saopšteno da se pretresi vrše na 11 lokacija.

Pretresi se vrše po naredbama Okružnog suda u Banjaluci, a u dosadašnjem toku akcije pronađena je određena količina opojne droge, mobilni telefoni, dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Akciju "Petlja" realizuju policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa policijskim upravama Banjaluka i Prijedor, uz asistenciju Jedinice Žandarmerije, navodi se u saopštenju.

(Srna/Mondo)