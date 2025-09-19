Akcija "Prolom 2": Branislav Janjić se predao policiji

Branislav Janjić, za kojim je tragala policija, predao se noćas i lišen je slobode u okviru akcije "Prolom dva", rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su osam lica koja se dovode u vezu sa proizvodnjom i prometom droge, kao i oružja ili eksplozivnih materija.

Ova lica osumnjičena su za preprodaju kokaina, marihuane, amfetamina, ekstazija i heroina i sticanje protivpravne imovinske koristi od 2.710.790 evra.

Osumnjičeni su juče predati u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo na dalje postupanje.

Srna saznaje da je riječ o pripadnicima grupe Darka Eleza, te da je riječ o Biljani Janjić, Davoru Dabiću, Marku Goluboviću, Bojanu Simiću, Nenadu Ćukoviću, Elmi Baraković, Željki Grabovcu i Nebojši Gajiću. Radenko Popović je u bjekstvu, dok se Branislav Janjić predao.

(Srna)