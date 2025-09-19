logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Prolom 2": Branislav Janjić se predao policiji

Akcija "Prolom 2": Branislav Janjić se predao policiji

Autor Dragana Božić
0

Branislav Janjić, za kojim je tragala policija, predao se noćas i lišen je slobode u okviru akcije "Prolom dva", rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Branislav Janjić se predao policiji Izvor: Shutterstock

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su osam lica koja se dovode u vezu sa proizvodnjom i prometom droge, kao i oružja ili eksplozivnih materija.

Ova lica osumnjičena su za preprodaju kokaina, marihuane, amfetamina, ekstazija i heroina i sticanje protivpravne imovinske koristi od 2.710.790 evra.

Osumnjičeni su juče predati u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo na dalje postupanje.

Srna saznaje da je riječ o pripadnicima grupe Darka Eleza, te da je riječ o Biljani Janjić, Davoru Dabiću, Marku Goluboviću, Bojanu Simiću, Nenadu Ćukoviću, Elmi Baraković, Željki Grabovcu i Nebojši Gajiću. Radenko Popović je u bjekstvu, dok se Branislav Janjić predao. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga hapšenje policija Istočno Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ