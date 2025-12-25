logo
Nesvakidašnja saobraćajka: Automobilom se "popeo" na reklamnu konstrukciju, troje završilo u bolnici

Nesvakidašnja saobraćajka: Automobilom se "popeo" na reklamnu konstrukciju, troje završilo u bolnici

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

U Srebreniku se u poslijepodnevnim časovima dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena velika materijalna šteta, dok su tri osobe zbog zadobijenih povreda hitno prevezene u bolnicu.

Nesvakidašnja saobraćajka: Automobilom se "popeo" na reklamnu konstrukciju, troje završilo u bolnici Izvor: Facebook/Radio Srebrenik

U nezgodi su učestvovala tri motorna vozila. Prema fotografijama sa lica mjesta, jedno vozilo je udarilo u reklamnu konstrukciju. Prednji dio automobila je potpuno uništen, što svjedoči o jačini udara.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona je potvrđeno je su tri osobe prevezene u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Za sada nije poznat stepen njihovih povreda, kao ni tačan uzrok koji je doveo do udesa.

srebrenik saobraćajka udes

