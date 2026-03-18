logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eskalacija na Bliskom istoku: Raketiran Tel Aviv u znak odmazde, ima poginulih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo masovni raketni napad na Tel Aviv, gađajući više od 100 ciljeva u okviru 61. talasa operacije pod nazivom "Pravo obećanje 4".

Raketiran Tel Aviv Izvor: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimedia

Kako prenose iranski mediji, napad je izveden kao odmazda za smrt bivšeg iranskog bezbjednosnog zvaničnika Alija Laridžanija.

U saopštenju IRGC-a, koje prenosi iranska novinska agencija Tasnim, navodi se da su u ovom udaru korišćene rakete sa kasetnim bojevim glavama. Prema istom izvoru, u napadu su poginule najmanje dvije osobe.

Iranska strana tvrdi da su meta napada bili isključivo vojni i bezbjednosni ciljevi u Tel Avivu. Takođe se navodi da je usljed eksplozija došlo do djelimičnog nestanka električne energije u gradu.

Reporter CNN Džeremi Dajmond je ranije iz Tel Aviva izvijestio da je velika raketa sa više podraketa pala na grad, dodajući da Iran ima rakete Horamšar sa upravo takvim mogućnostima.

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na Telegramu video-snimak za koji tvrdi da prikazuje ispaljivanje projektila na Tel Aviv.

Tagovi

Iran Izrael Bliski istok

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ