Eskalacija na Bliskom istoku: Raketiran Tel Aviv u znak odmazde, ima poginulih

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo masovni raketni napad na Tel Aviv, gađajući više od 100 ciljeva u okviru 61. talasa operacije pod nazivom "Pravo obećanje 4".

Kako prenose iranski mediji, napad je izveden kao odmazda za smrt bivšeg iranskog bezbjednosnog zvaničnika Alija Laridžanija.

U saopštenju IRGC-a, koje prenosi iranska novinska agencija Tasnim, navodi se da su u ovom udaru korišćene rakete sa kasetnim bojevim glavama. Prema istom izvoru, u napadu su poginule najmanje dvije osobe.

Iranska strana tvrdi da su meta napada bili isključivo vojni i bezbjednosni ciljevi u Tel Avivu. Takođe se navodi da je usljed eksplozija došlo do djelimičnog nestanka električne energije u gradu.

Reporter CNN Džeremi Dajmond je ranije iz Tel Aviva izvijestio da je velika raketa sa više podraketa pala na grad, dodajući da Iran ima rakete Horamšar sa upravo takvim mogućnostima.

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na Telegramu video-snimak za koji tvrdi da prikazuje ispaljivanje projektila na Tel Aviv.