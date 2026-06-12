Mađarska pokreće reformu javnih medija: Predviđeno ukidanje Orbanovog modela

Vladajuća stranka Tisa predložila je zakon kojim bi bili reformisani javni mediji u Mađarskoj, uz osnivanje nezavisnog nadzornog tijela i promjene u izboru rukovodstva

Izvor: Laurie DIEFFEMBACQ/© European Union 2025 - Source : EP

Vladajuća Mađarska partija Tisa podnijela je prijedlog zakona o reviziji javnih medija, što je bilo ključno obećanje premijera Petera Mađara uoči izbora.

Većina koju Tisa ima u parlamentu omogućiće ukidanje reformi koje je proveo prethodni premijer Viktor Orban.

Tisa navodi da je cilj novog zakona obnavljanje nezavisnog, transparentnog i odgovornog javnog servisa.

Javna medijska kuća MTVA bila bi restrukturisana i podijeljena na kompaniju zaduženu za radio i televizijsko emitovanje, dok bi MTI bila ponovo uspostavljena kao samostalna nacionalna novinska agencija.

Prijedlogom zakona osniva se Nezavisni odbor za javne medije zadužen za zaštitu nezavisnosti javnih glasila, nadzor nad njihovim poslovanjem i finansijama i učešće u izboru rukovodstva.

Odbor bi funkcionisao na paritetnoj osnovi, uz jednaku zastupljenost vlasti i opozicije, kao i predstavnika nezavisnog medijskog sektora.

Savjet za javne medije bi nadgledao principe javnog servisa na osnovu Povelje javnog servisa.

Prijedlogom zakona bi se reformisao i Savjet za medije da bi se obezbijedilo da njegov sastav bude više uravnotežen i da odluke budu transparentnije, uz uvođenje strožih pravila o sukobu interesa.

Reforme bi ukinule mandate sadašnjih lidera javnih medija, a njihovi nasljednici bili bi birani na otvorenim konkursima.