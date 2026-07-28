Više od 50 povrijeđenih u zemljotresu u Japanu: Policija strahuje da ima mrtvih u urušenom tržnom centru (VIDEO)

Više od 50 ljudi povrijeđeno je u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu, javio je medijski servis NHK pozivajući se na lokalne nadležne organe.

Izvor: EMSC /X

Prema dostupnim informacijama, desetak ljudi povrijeđeno je u staračkom domu u gradu Hikava, dok je nakon zemljotresa prijavljena velika materijalna šteta na kućama i putevima, kao i požari.

Japanska policija saopštila je da se strahuje da ima stradalih ispod ruševina tržnog centra u Kumamotu, koji se urušio nakon snažnog potresa.

UPDATE: Multiple deaths have been confirmed at aeon mall in#Kumamoto,#Japanafter earthquake and subsequent explosion, Fuji TV reportshttps://t.co/nBdGwQweEn — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye)July 28, 2026

Zemljotres je imao magnitudu 7,1 stepen po Rihterovoj skali, nakon čega su vlasti izdale upozorenje na cunami.

Japanska vlada uspostavila je operativne štabove u kriznom centru u kabinetu premijera radi koordinacije pomoći ugroženom stanovništvu.

Premijer Japana Sanae Takaiči izjavila je da se i dalje procjenjuje šteta koju je izazvao zemljotres, te najavila da će oko 3.600 pripadnika vojske biti raspoređeno u pogođena područja radi pomoći u potrazi, spasavanju i obnovi.

Zbog posljedica zemljotresa naređena je evakuacija oko 300.000 ljudi.

BREAKING — A powerful earthquake struck Kumamoto Prefecture on Japan's southern island of Kyushu on Tuesday (Jul 28, 4:27 p.m. local), preliminary magnitude 7.1 per Japan's JMA (the USGS puts it at 6.8), depth ~10 km, epicenter near Uki city. It registered the maximum shindo 7…pic.twitter.com/vWMFd3lXtA — The Informant (@theinformant_x)July 28, 2026

(Srna/Mondo)