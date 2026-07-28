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Amidžić: Srpskoj danas stiže više od 18 miliona KM, dio ide za puteve i digitalizaciju 1

Amidžić: Srpskoj danas stiže više od 18 miliona KM, dio ide za puteve i digitalizaciju

Autor Dragana Božić
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Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je u Banjaluci da će danas više od 18 miliona KM biti uplaćeno na račun Vlade Republike Srpske, iako je ministar transporta i komunikacija Edin Forto bez zakonskog osnova blokirao ova sredstva.

Srpskoj danas stiže više od 18 miliona KM Izvor: SRNA/Dejan Grujičić

"Dio sredstava, odnosno 8,5 miliona KM, biće utrošeno za razvoj putne infrastrukture, a ostalo se odnosi na unapređenje i transformaciju digitalnog prostora ili neke druge stvari koje se odnose na elektronske medije", rekao je Amidžić na konferenciji za novinare.

Amidžić je podsjetio da je Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara, koje predvodi Forto, bez zakonskog osnova blikiralo novac koji pripada Republici Srpskoj.

"Razlog je jednostavan - blokirao je jer novac pripada građanima Srpske. Veselim se što pripadam narodu koji nije spreman na ucjene, a uvijek se bori za ono što mu pripada", istako je Amidžić.

On je napomenuo da srpski narod neće dozvoliti da ga bilo ko ucjenjuje.

"Isto su pokušali i kada je riječ o Graničnom prelazu u Gradišci, pa smo ga otvorili, ali i o Pravilniku o PDV-u, pa smo ga usvojili", podsjetio je Amidžić.

Amidžić je naveo da na način kako je Forto blokirao Srpsku su i predstavnici Republike Srpske blokirali Federaciju BiH /FBiH/, jer se samo tako sve moglo vratiti u zakonske okvire.

On je napomenuo da postoje opozicioni političari koji su se svemu ovome veselili, a jedan od njih je Marinko Božović /SDS/ koji je rekao da je BHRT-u uplaćeno šest miliona KM i da je Srpska time popustila.

"BHRT jeste dobio ove pare, ali ne iz budžeta. Republika Srpska će dobiti još 1,7 miliona KM koje su na računu Regulatorne agencije za komunikacije, kojom upravlja naš kadar. To u zbiru znači da ćemo imati skoro 20 miliona KM na računu Vlade Srpske i zato se nadam da Božović zna matematiku i da razumije da je 20 više od šest", rekao je Amidžić. 

(Srna)

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Komentari 1

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zole

Običan čovek nema ama baš nikakve koristi od ovih para , sve ćete to rasfućkati za izbore

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