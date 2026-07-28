Meteorolozi najavljuju ekstremne vrućine: Vikend donosi preko 40 stepeni

Ljeto još ni izbliza nije reklo posljednju riječ. Iako su nam prethodni dani u većini ovih krajeva donijeli prijatnije temperature, meteorolozi upozoravaju da bi krajem jula i početkom avgusta većinu Evrope mogao zahvatiti novi talas velikih vrućina.

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Najavljuje se i mogućnost formiranja toplotne kupole, koja bi zadržala veoma topao vazduh nad dijelovima kontinenta.

Temperature će rasti tokom dana a narednih dana očekuje nas pravi toplotni talas, rekla je u Јutarnjem programu RTRS-a Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometerološkog zavoda.

"Sve će biti sunčanije i toplije. Uglavnom suvo i sunčano. Narednih dana jutra prijatnij, a onda će početi da raste i ta jutarnja temperatura. Vikend preko 40 stepeni. Sve će pratiti porast noćne temperature, pa treba očekivati tropske noći", rekla je Đorđević.

Ovo je četvriti toplotni talas koji zahvata Evropu.

"Biće sve toplije narednih dana. Ono što jeste problem jeste da će trajati 10 dana, a možda i duže", navela je Đorđević.

Sezonske prognoze se rade drugačije tako da ako planiramo nešto treba posmatrati prognozu u okviru deset dana, eventualno 15.

"U tom periodu su vrućine, ne samo kod nas već i najveći dio Evrope. Građani trebaju paziti na radove na otvorenom zbog mogućih požara. Takođe, potrebno je prilagoditi sve aktivnosti na otvorenom zbog visokih temperatura", istakla je Đorđević.

(Mondo)