logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Toplotni talas u Francuskoj odnio više od 5.700 života

Toplotni talas u Francuskoj odnio više od 5.700 života

Autor N.D. Izvor SRNA
0

U Francuskoj je 17. juna i 2. jula registrovano 5.764 dodatnih smrtnih slučajeva usljed vrućine, saopšteno je iz francuske agencije za javno zdravlje.

Toplotni talas u Francuskoj Izvor: Shutterstock/Guenter Albers

U saopštenju se ističe da su smrtni slučajevi osoba starijih od 75 godina činili preko dvije trećine dodatnog mortaliteta, pri čemu se preko polovine ukupnog broja smrtnih ishoda dogodilo između 25. i 27. juna.

Prema podacima iz prethodnih godina, područja pogođena vrućinom zabilježila bi 15.910 smrtnih slučajeva da nije bilo toplotnog talasa.

Prošlog mjeseca, Francuska je imala najtoplije dane ikada 24. i 25. juna, zajedno sa rekordnim noćnim vrućinama i temperaturom koja je na mnogim mjestima prelazila 40 stepeni Celzijusa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska vrućine toplotni talas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ