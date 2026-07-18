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Na Mundijalu se igra meč koji niko ne želi

Na Mundijalu se igra meč koji niko ne želi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na Svjetskom prvenstvu se od 23 časa igra meč koji niko ne želi da igra.

Mundijal 2026 utakmica za treće mjesto Francuska Engleska najava Izvor: /ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Iako svi pričaju samo o finalu Svjetskog prvenstva prije toga se igra još jedna utakmica Mundijala. Francuska i Engleska će od 23 časa odigrati meč za treće mesto.

Ovaj duel je godinama posmatran kao nepotreban i mnogi misle da meč za treće mjesto treba ukinuti. Kako bronza u fudbalu nema težinu poput nekih drugih sportova zaista se rijetko pamti ko je bio bronzani, ali ova tradicija se nastavlja.

Zapravo samo na prvom Mundijalu 1930. godine nije odigran meč za treće mjesto i iz nekog razloga na kraju je Jugoslavija rangirana kao četvrta, dok je selekciji SAD dodeljeno treće mjesto.

Niko to ni ne krije

Akteri meča su sami priznali da ne žele da igraju ovaj meč, pa je tako štoper Francuske Ibrahima Konate rekao: "Naravno da niko ne želi da igra ovu utakmicu". Zapravo se ispostavilo da su francuski reprezentativci od selektora Didijea Dešana tražili slobodan dan pred meč, ali im on to nije dozvolio. 

Čak je i selektor Engleske Tomas Tuhel otvoreno rekao na konferenciji za medije da meč ne zanima nikoga i da će ga ekipe odigrati samo zato što moraju.

"Niko od naših igrača i niko od francuskih igrača ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele da igraju finale. Dali smo sve da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradićemo to profesionalno", rekao je Tuhel. 

Jure se rekordi

Vidjećemo u kakvim će sastavima ekipe izaći na teren, ali pojedini fudbaleri imaju za šta da igraju. Kilijan Mbape sa osam golova do sada dijeli prvo mjesto na listi strijelaca sa Lionelom Mesijem, dok su ispod Hari Kejn i Džud Belingem sa po 6. Blizu je sa 5 golova i Usman Dembele. Majkl Olise je prvi asistent turnira sa 6 asistencija, dok Kilijan Mbape ima 3. 

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Francuska Engleska

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