"Finale će suditi Slavko": Kolina objasnio zašto je pročitao baš njegovo ime

Italijanski čelnik sudijske organizacije FIFA Pjerluiđi Kolina objasnio odluku da delegira Slavka Vinčića za finale Svjetskog prvenstva.

Izvor: fifa.com

Slavni italijanski arbitar Pjerluiđi Kolina, predsjednik Komiteta FIFA za suđenje, obrazložio je odluku da Slovenac Slavko Vinčić sudi finale Svetskog prvenstva, Španija - Argentina (nedjelja, 21.00).

"To je dugačak proces i mnogi dijelovi slagalice trebalo bi da budu uklopljeni da bi stvorili sliku sudije za finale. To je nešto što se kristališe tokom takmičenja", rekao je on za sajt FIFA.

Kolina je lično pred sudijama rekao da će Slavko Vinčić dobiti "zlatni dres" za finale, poslije čega je Vinčić briznuo u plač.

"Naravno, nastupi sudija su ono što je najvažnije i naravno, bitni su mečevi koje su ranije sudili, kao i činjenica da njegov tim ne igra na ovom takmičenju. Ipak, glavno je kako su sudije nastupale, jer je u suštini to i najvažnije".

Kolina je sudio finale Svjetskog prvenstva Brazil - Njemačka na turniru održanom u Japanu i Južnoj Koreji. Sudio je i jedno od najvećih finala Lige šampiona, Bajern - Mančester junajted 1999. godine, i dobro zna koliko je emotivan trenutak u kojem sudije čuju da su delegirane za utakmicu za titulu. Zato je htio da sam proglasi Vinčića sudijom finala.

"Mogli ste da vidite jedan od najemotivnijih trenutaka takmičenja, kada smo proglasili imena sudija koji će suditi dva finala - za treće mjesto i za titulu. I naravno da je to emotivno za sudije, kao i za mene što je emotivno. Ovo je treći put da to radim na Svjetskom prvenstvu i svaki put osjetim žmarce kada to činim", rekao je Kolina.