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Hapšen sa Tijanom Ajfon, a sad sudi finale Mundijala: Ko je Slovenac koji će suditi Mesiju i Jamalu?

Hapšen sa Tijanom Ajfon, a sad sudi finale Mundijala: Ko je Slovenac koji će suditi Mesiju i Jamalu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Slavko Vinčić će dijeliti pravdu na utakmici Argentine i Španije u finalu Svjetskog prvenstva, a mnogi ga pamte po nečemu drugom.

Slavko Vinčić hapšen sa Tijanom Ajfon sad sudi finale Mundijala Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Profimedia

FIFA je odlučila da Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. U nedjelju 19. jula će od 21 sat po našem vremenu igrati Španija i Argentina, a pravdu na tom meču dijeliće upravo arbitar iz Slovenije.

Njegov sudijski kvalitet nije sporan, ali ga mnogi ne pamte po tome, već po jednom drugom detalju - hapšenju sa starletom Tijanom Ajfon. Sve to dogodilo se krajem maja 2020. godine kada je ona pokušala da uđe ilegalno u Bosnu i Hercegovinu i tada je sprovedena akcija "Kristal".

Sudija Vinčić je navodno bio jedan od gostiju na privatnoj zabavi organizovanoj u okolini Bijeljine, na koju su pozvane starlete iz Srbije. Trebalo je da one čamcem pređu Drinu, a zatim budu zvijezde večeri u društvu 40 poslovnih ljudi koji su se tu okupili. U velikoj akciji policije uhapšeno je čak 36 osoba, od kojih su neke odmah puštene, među kojima je bio i on.

"Pozvali su me na žurku na ranč"

Poslije skandala koji se dogodio tada je i slovenački arbitar pričao za tamošnje medije i objasnio šta se tačno dogodilo.

"Poslije sastanka sa poslovnim partnerima pozvani smo na jedan ranč da proslavimo i odazvali smo se pozivu. Bilo je četrdesetak ljudi, skoro da nikoga od njih nisam poznavao. Poslije policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, objasnio sam da ne znam te ljude i poslije toga su me pustili da se vratim kući u Sloveniju", rekao je Vinčić tada.

Jasno je da cijeli taj incident nije imao uticaj na čelnike FIFA i UEFA pošto je Vinčić sudio veliki broj veoma važnih mečeva, među kojima i finale Lige šampiona, a sada će imati priliku da dijeli pravdu u najvažnijem meču u karijeri.

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Slavko Vinčić fudbal Mundijal 2026

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