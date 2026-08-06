Demba Sek je postigao važan gol za Partizan protiv Tobola, nakon promašaja na početku meča. Pogledajte kako je to izgledalo.

Izvor: TV Arena sport

Donio je lošu odluku Demba Sek u drugom minutu, potom je možda i naivno pao u pokušaju da iznudi crveni karton za Tobol, odlično je šutirao i glavom sa pet metara, da bi potom u 33. minutu konačno uspio da se upiše u listu strijelaca, za više nego zasluženo vođstvo Partizana protiv Tobola.

Bio je to korner Partizana iz lijevog ugla, izveo ga je Milan Aleksić, lopta se odbila potom na ivicu kaznenog prostora gdje ju je prvo prihvatio Demba Sek, "obradio" je i potom precizno šutirao lijevom nogom. Pogledajte taj pogodak:

Demba Sek gol protiv Tobola Izvor: TV Arena sport

Uslijedilo je veliko slavlje Dembe Seka kome je "pao kamen sa srca" nakon promašaja na početku susreta.

Vidi opis Proradio je Demba Sek: Pogledajte kako se iskupio za promašaje i obradovao Grobare Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan: Krunić - Roganović, Simić, S. Mitrović - Đurđević - Aleksić, Vukotić, B. Kostić - Sek, Zubairu, Kojzek

Tobol: Ustimenko - Žagorov, Senhađi, Endiaj, Boršić - Togjbergen, Sise - Šesnokov, Talal, Zujev - Milovanović

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:01 Fudbaleri Partizana stižu na utakmicu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)