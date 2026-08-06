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Proradio je Demba Sek: Pogledajte kako se iskupio za promašaje i obradovao Grobare

Proradio je Demba Sek: Pogledajte kako se iskupio za promašaje i obradovao Grobare

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Demba Sek je postigao važan gol za Partizan protiv Tobola, nakon promašaja na početku meča. Pogledajte kako je to izgledalo.

demba sek gol za partizan protiv tobola Izvor: TV Arena sport

Donio je lošu odluku Demba Sek u drugom minutu, potom je možda i naivno pao u pokušaju da iznudi crveni karton za Tobol, odlično je šutirao i glavom sa pet metara, da bi potom u 33. minutu konačno uspio da se upiše u listu strijelaca, za više nego zasluženo vođstvo Partizana protiv Tobola.

Bio je to korner Partizana iz lijevog ugla, izveo ga je Milan Aleksić, lopta se odbila potom na ivicu kaznenog prostora gdje ju je prvo prihvatio Demba Sek, "obradio" je i potom precizno šutirao lijevom nogom. Pogledajte taj pogodak:

Demba Sek gol protiv Tobola
Izvor: TV Arena sport

Uslijedilo je veliko slavlje Dembe Seka kome je "pao kamen sa srca" nakon promašaja na početku susreta.

  • Partizan: Krunić - Roganović, Simić, S. Mitrović - Đurđević - Aleksić, Vukotić, B. Kostić - Sek, Zubairu, Kojzek
  • Tobol: Ustimenko - Žagorov, Senhađi, Endiaj, Boršić - Togjbergen, Sise - Šesnokov, Talal, Zujev - Milovanović

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:01
Fudbaleri Partizana stižu na utakmicu protiv Tobola
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan Demba Sek

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