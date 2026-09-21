Fabio da Silva Žunior debitovao je za pionirsku reprezentaciju Srbije, ispunivši želju svog oca, bivšeg fudbalera Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Pionirska fudbalska reprezentacija Srbije (uzrast do 15 godina) odigrala je tokom prošle nedjelje tri utakmice UEFA Razvojnog turnira u Sportskom centru u Staroj Pazovi, a ono što je posebno privuklo pažnju je da je prvi put dres "orlića" nosio Fabio da Silva Žunior.

Već po samom imenu jasno je da Fabio da Silva Žunior odskače, a u pitanju je dječak koji je rođen u Srbiji i koji nastupa za Crvenu zvezdu. Svojevremeno, njegov otac je igrao u Zvezdi, preselio se u Srbiju, a oženjen je i Srpkinjom.

Vidi opis Fabio da Silva Žunior debitovao za Srbiju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prije nego što je debitovao za pionirsku selekciju, bio je i na kampu za igrače do 14 godina i uslijedio je, tako da je ispunjena želja njegovog oca koji se nadao da će Fabio da Silva Žunior obući dres Srbije, kada već on nije mogao Brazila. Naravno, ovo je samo početak, nada se njegovom razvoju i napretku u narednim godinama, sve do "A" selekcije.

Inače, radi se o fudbaleru koji igra na mjestu zadnjeg veznog, a interesantno je da je prvo počeo u dresu Partizana, da bi potom prešao u Crvenu zvezdu za koju i sada nastupa i u kojoj imaju velike planove sa njim.

Srbija je inače izgubila od Rusije (3:1) od Turske (2:0) i dobila Kazahstan (3:2), a na tom susretu smo vidjeli i Fabija da Silvu Žuniora u selekciji selektora Pavla Delibašića od koje se mnogo očekuje u narednim godinama, ali svakako treba imati strpljenja dok rezultati ne dođu.

Ko je otac Fabio da Silva?

Fabio Karleandro da Silva (46) rođen je u Brazilu i u tamošnjim lokalnim klubovima je počeo da se bavi fudbalom, da bi 2002. godine došao u Rad. U dresu "građevinara" proveo je čak tri sezone i etablirao se kao vrlo kvalitetan bek, da bi potom uslijedio transfer u Crvenu zvezdu u kojoj se zadržao dvije sezone - ali nije dobio priliku da igra. Išao je na pozajmice u Rad i Napredak, pa se onda vratio u Brazil, igrao je i u SAD, da bi se u poznim igračkim godinama opet vratio u Brazil gdje je nastupao za Hajduk sa Liona u kome je i završio karijeru.

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