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Reprezentativac Srbije se povrijedio pred okupljanje "orlova"!

Reprezentativac Srbije se povrijedio pred okupljanje "orlova"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Veljko Paunović se susreo sa novim problemom - Aeksa Terzić se povrijedio.

Aleksa Terzić se povrijedio pred mečeve Srbije Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović mogao bi da ostane bez Alekse Terzića za predstojeće utakmice reprezentacije Srbije. Lijevi bek Frozinonea povrijedio se na treningu, a italijanski klub potvrdio je da je igrač morao na detaljne ljekarske preglede.

"Frozinone saopštava da je igrač Aleksa Terzić koji je zadobio problem sa mišićem tokom treninga, podvrgnut dijagnostičkim pregledima. Oni su pokazali povredu blagog stepena mišića biceps femoris na lijevoj butini. Igrač je već započeo program rehabilitacije", navodi se. 

Terzić se našao na spisku Veljka Paunovića, ali je njegov nastup za nacionalni tim sada pod znakom pitanja. Srbija bi tako mogla da se suoči sa novim problemom na bekovskim pozicijama, koje već duže vrijeme predstavljaju jednu od slabijih tačaka ekipe.

U stručnom štabu sada čekaju rezultate pregleda, poslije kojih će biti poznato koliko je povreda ozbiljna. Ukoliko Terzić ne bude mogao da se priključi reprezentaciji, ostaje da se vidi da li će Paunović naknadno uputiti poziv nekom drugom fudbaleru.

Ko je na spisku selektora Paunovića? 

  • Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija)
  • Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina)
  • Vezni red: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Nijmehen)
  • Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga)

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