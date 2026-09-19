Reprezentativac Srbije se povrijedio pred okupljanje "orlova"!

Veljko Paunović se susreo sa novim problemom - Aeksa Terzić se povrijedio.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović mogao bi da ostane bez Alekse Terzića za predstojeće utakmice reprezentacije Srbije. Lijevi bek Frozinonea povrijedio se na treningu, a italijanski klub potvrdio je da je igrač morao na detaljne ljekarske preglede.

"Frozinone saopštava da je igrač Aleksa Terzić koji je zadobio problem sa mišićem tokom treninga, podvrgnut dijagnostičkim pregledima. Oni su pokazali povredu blagog stepena mišića biceps femoris na lijevoj butini. Igrač je već započeo program rehabilitacije", navodi se.

Terzić se našao na spisku Veljka Paunovića, ali je njegov nastup za nacionalni tim sada pod znakom pitanja. Srbija bi tako mogla da se suoči sa novim problemom na bekovskim pozicijama, koje već duže vrijeme predstavljaju jednu od slabijih tačaka ekipe.

U stručnom štabu sada čekaju rezultate pregleda, poslije kojih će biti poznato koliko je povreda ozbiljna. Ukoliko Terzić ne bude mogao da se priključi reprezentaciji, ostaje da se vidi da li će Paunović naknadno uputiti poziv nekom drugom fudbaleru.

Ko je na spisku selektora Paunovića?