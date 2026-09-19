Ljetno pojačanje Partizana Nikola Tanasković je u finišu meča napravio grešku koja je skupo koštala crno-bijele

Izvor: MN PRESS

Partizan je u Atini na turniru Pavlos Janakopulos poražen u polufinalu od PAOK-a. Iako se činilo da tim Đoana Penjaroje ima konce u rukama, Partizan je primio trojku uz zvuk sirene, pa će se umjesto sa Panatinaikosom boriti protiv Burga. Na kraju, Nikola Tanasković je bio iskren i priznao grešku koja je u završnici skupo koštala crno-bijele.

"Borili smo se do samog kraja. Napravio sam tu grešku, a oni su nas odmah kaznili. Imali smo tokom utakmice mnogo dobrih strana, ali isto tako i propusta. Pripremna je utakmica i najbitnije je da izvučemo najbolje iz ovoga kako bismo bili bolji", rekao je Tanasković za Meridian sport.

Vidi opis Nikola Tanasković: "Kaznili su nas zbog moje greške" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

PAOK je pobijedio u prijateljskom meču, iako rezultat nije važan, Tanasković ipak nije zadovoljan. "Nikad nije dobro kad se izgubi na ovaj način, ali bolje sada nego kad se broji", rekao je.

I do posljednjeg trenutka Nikola Tanasković je bio lider Partizana. Momak koji je režirao preokret crno-bijelih sa Karlikom Džounsom ostao je skroman i poslije 16 poena, pa nije želio mnogo da govori o svom rezultatu. "Ostaje žal zbog posljednje lopte, ali se nadam da sam spreman da odgovorim na očekivanja i da ulogu koju budem dobio odigram najbolje moguće."

Period u reprezentaciji "Sigurno da je na moju dobru formu imao uticaj činjenica da sam tokom ljeta radio sa najboljim igračima iz Srbije. To je fenomenalno iskustvo i odlične pripreme za napornu sezonu."

Počinje Evroliga

Partizanu ostaje meč protiv Burga, a onda 25. septembra startuje Evroliga, a crno-bijeli će biti domaćini u Areni, gde će igrati protiv Olimpije Milano.

"Ono što znam je da ćemo za prvo kolo odgovoriti sa maksimalnom energijom i borbenošću. Nadam se da će takav pristup da se isplati. Vjerujem da je ekipa spremna, imamo, naravno, neke svoje momente koje moramo da korigujemo, a imamo i vremena za to. Odgovara mi što ekipa ima taj ratnički temperament, tako da nemam dilemu da će tokom sezone biti veoma velika, velika borba", zaključio je Tanasković.