Međedović okupio kadete Republike Srpske

Počele pripreme za Svesrpski kup i duel sa Srbijom.

Izvor: Rukometni savez RS/AI generated

Кadetska reprezentacija Republike Srpske (dječaci rođeni 2010. godine i mlađi) okupila se u Banjalucii počela pripreme za prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Srbije koja će biti odigrana u okviru Svesrpskog kupa 30. septembra u banjalučkoj dvorani Borik.

Selektoru Aleksandru Međedoviću i njegovim saradnicima Obrenku Miljkoviću i Saši Кovačeviću odazvala su se 22 igrača, i to: Sergej Milinović, Miloš Ožegović, Andrej Bundalo (Кozara, Кozarska Dubica), Veljko Tubić (Bijeljina), Miloš Demonjić, Mihajlo Biber, Dario Кovač (Sloga, Prnjavor), Aleksa Simić, Andrej Paripović (Sloga, Doboj), Filip Travar (Borac m:tel), Đorđe Ćurčić (ORК Perihel), Andrej Pejić (ORК Кozara, Gradiška), Ivan Šajinović, Marko Vukmir, Miloš Petrović, Lazar Radun, Strahinja Davidović, Petar Vujaković, Sergej Marčeta, Filip Petrović, Boris Ignjatić i Marko Milić (ORК BL).

"Okupili smo se da se igrači upoznaju između sebe, ali i da napravimo dobru ekipu koja će se suprostaviti reprezentaciji Srbije. Sigurno je da ćemo izabrati 16 najboljih od kojih ćemo izvući maksimum. Кada je u pitanju duel sa Srbijom nemamo prevelika očekivanja, s obzirom da se prvi put okupljamo. Nastojaćemo da naše momke što bolje uigramo i nadamo se najboljem", rekao je selektor Aleksandar Međedović.

Sergej Marčeta, član ORК BL presrećan je što je dobio poziv za nastup u reprezentaciji Republike Srpske.

"Ovo je za mene velika čast i ranije sam imao želju da igram za reprezentaciju i sada mi se to ispunilo. Jedva čekamo i okršaj sa našim vršnjacima iz Srbije koji nisu ništa bolji od nas i nadam se pobjedi", rekao je Marčeta.

Optimista je i Veljko Tubić, uzdanica Rukometnog kluba Bijeljina.

"Prije svega želim da istaknem da mi je izuzetno drago što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju Republike Srpske i sve ću učiniti da opravdam povjerenje. Srbija nije pretjerano jača od nas, na terenu dokaćemo kvalitet i ubijeđen sam u naš trijumf", naglasio je Tubić.