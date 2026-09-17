Proslavljeni ruski MMA borac u Banjaluci, posjetio i FK Borac: "Predstavljaju Republiku Srpsku i pravoslavnu vjeru"

Fjodor Jemeljanenko boravio je ovog četvrtka u posjeti Banjaluci, posjetivši tom prilikom i Fudbalski klub Borac.

Izvor: Srna

Proslavljeni ruski MMA borac Fjodor Jemeljanenko boravio je ovog četvrtka u posjeti Banjaluci.

Tom prilikom posjetio je i Fudbalski klub Borac, poručivši igračima da se bore do kraja za svaki meč, za svaku loptu i da uvijek budu svjesni toga da su predstavnici Republike Srpske i svoje pravoslavne vjere.

Jemeljanenko je tokom posjete Fudbalskom klubu Borac, povodom velikog jubileja - 100 godina postojanja, upoznat sa istorijom, tradicijom i rezultatima banjalučkog kluba.

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković rekao je da je velika čast ugostiti jednog od najpoznatijih svjetskih boraca, posebno u godini u kojoj klub obilježava vijek postojanja.

"Objasnili smo mu i samo značenje imena našeg kluba – Borac. To ime nas obavezuje da se borimo i ne odustajemo, što je kroz svih 100 godina postojanja kluba bila jedna od naših osnovnih vrijednosti. Biti domaćin ovakvom sportisti za nas predstavlja veliku čast, a njegove poruke podrške svakako će nam značiti", rekao je Zeljković, istakavši da Borac svojim rezultatima promoviše fudbal i sport Republike Srpske i na međunarodnoj sceni, izrazivši uvjerenje da će iskustvo i podrška Fedora biti značajni i u budućoj promociji kluba.

Zeljković je Jemeljanenku takođe uručio prigodne poklone.

U POSJETI MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović istakla je danas nakon prijema za legendarnog ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka da su Srpska i Rusija uvijek imale posebnu vezu, a da su sportisti ti koji te veze grade i jačaju.

Ignjatovićeva je rekla novinarima da vjeruje da će dolazak Jemeljanenka motivisati sportiste iz Republike Srpske koji se bave borilačkim sportovima da budu još bolji i da krenu i njegovim stopama ka najvećim rezultatima.

Ona je navela da joj je izuzetna čast i zadovoljstvo što je danas u Ministarstvu porodice, omladine i sporta ugostila najboljeg borca mješovitih borilačkih sportova i poželila mu dobrodošlicu u Republiku Srpsku.

"Fjodor je veliki borac ali i veliki čovjek koji poštuje našu zemlju i naš narod i željeli smo da mu se zahvalimo i čestitamo na svemu što je uradio u svojoj karijeri", dodala je Ignjatovićeva.

Ona je rekla da je čula da Fjodora zovu car, što dovoljno govori o tome koliko je cijenjen u svijetu sporta i koliko je veliko ono što je u svojoj karijeri napravio.

Ignjatovićeva je tokom današnjeg prijema uručila sportskoj legendi iz Rusije ikonu Svetog Đorđa.

Jemeljanenko je rekao da nije prvi put u Republici Srpskoj, da je ranije posjetio mjesta stradanja srpskog naroda na Kozari i Jasenovcu i da mnogo zna o Srpskoj, kako o istoriji, tako i o današnjim dešavanjima.

(mondo.ba/SRNA)

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