Dobojski tim je doživio poraz u susretu sa Borcem (1:2).

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga upisala je ove srijede prvi poraz pred domaćom publikom. Nakon remija u duelima sa Čelikom (0:0) i Željezničarom (1:1), tim Perice Ognjenovića poklekao je u duelu sa Borcem (1:2).

"Čestitam ekipi Borca na zasluženoj pobjedi, ali čestitam i mojim igračima na kvalitetnoj partiji. Mislim da je bilo lijepog fudbala i da ljudi koji su došli na utakmicu nisu zažalili što su je gledali", rekao je pred kamerama TV Arena sport Ognjenović, koji je naglasio čime je zadovoljan od starta sezone kad je igra njegovog tima u pitanju.

Vidi opis Sloga upisala prvi domaći poraz, Ognjenović: "Čestitam Borcu na pobjedi, bilo je lijepog fudbala!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 8 / 8

"Mogu da budem zadovoljan dosta dobrim usvajanjem informacija koje se trudimo da prenesemo. Naravno, mnogo ih je, s obzirom na to da je ekipa potpuno nova. Međutim, sve taktičke zahtjeve koje stavimo pred njih momci uglavnom ispunjavaju fenomenalno. Što se tiče padova u igri, oni se često dešavaju zbog malo kraće rotacije koju smo imali usljed nekih sitnih povreda. Generalno, momci rade kvalitetno i dobro, pa nemam šta da im zamjerim. Da izvedba nekih stvari i standardnih situacija može da bude bolja, može."

Poslije okršaja sa Borcem, pred Dobojlijama su još dva duela sa ekipama koje pretenduju na visok plasman. Do pauze slijedi gostovanje Sarajevu, nakon čega na Luke u prvoj polovini oktobra dolazi Zrinjski.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Vidjeli ste da je kod nas svaka utakmica priča za sebe. Pripremamo se najbolje moguće prema rivalu kog dobijemo, trudimo se da iskoristimo njihove slabosti, a sakrijemo naše i to je to, nema drugog recepta."

Tribine stadiona u Doboju su, za razliku od prethodnih sezona, daleko punije, što Ognjenovića i te kako raduje.

"Uvijek sam govorio da mi ne vredimo ništa bez publike. Trudimo se da igramo dopadljiv fudbal, da im bude interesantno, da uživaju na utakmicama i nastavićemo tako", zaključio je Ognjenović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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