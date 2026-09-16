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Majkl Bizli i Delonte Vest ulaze u ring: Bivše NBA zvijezde zakazale spektakl u ringu

Majkl Bizli i Delonte Vest ulaze u ring: Bivše NBA zvijezde zakazale spektakl u ringu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivši NBA košarkaši Majkl Bizli i Delonte Vest sastaće se u boks meču koji je na programu 16. oktobra.

Majkl Bizli i Delonte Vest u bokserom ringu Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Dvojica bivših NBA košarkaša ukrstiće rukavice u ringu, ali ovog puta neće biti lopte, parketa i koševa. Majkl Bizlii Delonte Vest zakazali su bokserski obračun koji će biti održan 16. oktobra u Majamiju, u okviru 16. izdanja "Brand Risk Promotions" događaja koji organizuje Adin Ros.

Bizli je već napravio prvi korak ka borilačkim sportovima. Ranije ove godine oprobao se u MMA meču protiv Lensa Stivensona, još jednog nekadašnjeg NBA igrača. Taj duel nije prošao najbolje po Bizlija, koji je završio na podu i morao da preda borbu poslije zahvata.

Sada ga čeka potpuno drugačiji izazov. Umjesto MMA pravila, Bizli će protiv Vesta boksovati, a dvojica nekadašnjih igrača prvi put će se naći jedan naspram drugog u ringu. Pomalo i raduje vijest da će NBA košarkaši probati neki drugi sport, a posebno raduje vijest da je Vest ponovo u centru zbivanja, ali ne zbog droge, krađa i spavanja na ulici.

Ko su Delonte Vest i Majkl Bizli?

Posebnu pažnju privlači upravo Vestova životna priča. Poslije završetka NBA karijere prolazio je kroz veoma težak period, uključujući probleme sa zavisnošću i beskućništvo. U međuvremenu je uspio da promijeni životne navike, a trenutno živi na Floridi i prema navodima organizatora već 10 mjeseci je bez alkohola i droge.

Bizli je, sa druge strane, već pokazao da želi da se oproba u borilačkim sportovima. Iako je i ovaj košarkaš imao mračne trenutke poslije karijere, uspio je da pronađe pravi put. Njegov MMA nastup protiv Stivensona bio je prvi korak, dok će duel sa Vestom biti njegov debi u boksu.

Njihov meč biće dio večeri koja će ponuditi još nekoliko neobičnih duela. Na programu je i borba između porno-glumice Seline Pauel i bivše učesnice rijalitija "Baddies" Vo Viki.

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Tagovi

Majkl Bizli Delonte Vest košarka NBA liga Boks

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