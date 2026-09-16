Reprezentacija Srbije je pobijedila Dansku u grupi C na Evropskom prvenstvu u odbojci, a selektor George Krecu se oglasio poslije trijumfa svog tima.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije je pobijedila Dansku na Evropskom prvenstvu u odbojci, a poslije novog nestvarnog preokreta oglasio se i selektor George Krecu. Orlovi su najprije pobijedili Holandiju nakon što su gubili 2:0, a onda je sličan scenario viđen i dva dana kasnije. Krecu je poslije pobjede govorio o naletu Danske, odgovoru Srbije i narednom meču - protiv Belgije već u četvrtak od 16 časova.

"Generalno, pobjeda je dobra. Neki timovi koji su ovdje protiv velikih odbojkaških reprezentacija uvijek igraju na ovaj način. Svjesni su da moraju da rizikuju i da se bore do kraja, dok mi sa druge strane pokušavamo da izgradimo nešto svoje. Nije jednostavno preći preko takvog pristupa. Vidjeli ste i u drugim grupama da su autsajderi uspijevali da namuče velike reprezentacije. Ako uđete u utakmicu čekajući da vam protivnik nešto pokloni, a pritom njega posluži servis, onda je veoma teško. Međutim, čim osjete pritisak, počinju da griješe. Kada mi počnemo da radimo ono što smo dogovorili i što smo planirali, možemo da se vratimo u meč. To smo pokazali u ovom susretu, ali i protiv Holandije", rekao je selektor Srbije.

Vidi opis George Krecu: "Nije bitno da li je sa druge strane Danska ili Brazil" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lukasz Sobala / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA, LUKASZ GAGULSKI/PAP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srbija igra protiv Belgije i u slučaju "čiste" pobjede od 3:0 ili 3:1 imaće priliku da pretekne rivala na tabeli i zauzme drugo mjesto u grupi C.

"Sve je u našim rukama. Ne zavisi ništa od drugih, već od našeg pristupa, načina na koji izađemo na teren i samopouzdanja koje nam je nedostajalo u nekim dijelovima prethodnih utakmica. Nije to bio slučaj sve vrijeme, ali bilo je perioda u kojima smo imali problem."

Srbija je u posljednja dva susreta pokazala da je nezgodan rival, ali i da joj je potrebno vrijeme da pokaže zube rivalu. Krecu je pokušao da objasni problem tima.

"Ne bih rekao da je samopouzdanje naš problem. Motivisani smo i spremni ulazimo u utakmice, ali se nekad dogodi da protivnik odmah odigra nešto veoma snažno, pa se mi malo iznenadimo i uznemirimo. Zanimljivo je da protiv Holandije toga nije bilo. Čak i kad su nas na početku prvog seta snažno pritisnuli, momci su ostali smireni i vjerovali su da ćemo uspjeti da podignemo nivo igre. U ovom meču smo praktično krenuli sa 8:4 za njih i u tom trenutku je djelovalo kao da su preko puta nas Poljska i Brazil zajedno. Takav početak nije ono što želimo. Slične situacije imamo i na treninzima, kada uspijemo da stignemo ekipu koja ima tri, četiri ili pet poena prednosti. To smo radili i tokom VNL-a. Dobro je što smo još jednom pokazali karakter i što se ekipa borila do samog kraja."

Vidi opis George Krecu: "Nije bitno da li je sa druge strane Danska ili Brazil" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"U nastavku smo imali Marka, koji praktično nije igrao još od aprila, tako da je jasno da mu nedostaje takmičarski ritam. Vidjelo se to i na početku, kao i u prethodnom meču protiv Finske. Potrebno mu je vrijeme da se vrati na pravi nivo. Marko ima veliko iskustvo, ali i njemu je bilo potrebno da ponovo upali motor i pokrene svoj 'dizel'. Uradio je odličan posao i postepeno unio pravi stav u ekipu. Veljko ima ogroman potencijal, što smo vidjeli još u VNL-u. Nekad reaguje kao beba - uzmete mu igračku i on se naljuti. Ali mora da razumije da odbojka nije samo jedan element. Ako ostane smiren i prihvati da postoje i druge stvari koje može da uradi za ekipu, može mnogo da nam pomogne. Mora da nauči da kontroliše emocije, jer tada može da odigra ovakve završnice, pune energije i emocija."

Zašto je Srbija igrala oslabljena? Jedno od najvažnijih pitanja bilo je ono koje se odnosilo na sastav Srbije. Selektor je odlučio da se tim bori sa manje iskusnim igračima, pa su kapiten Jovović, lider Luburić i Aleksandar Nedeljković bili van stroja. Evo i zašto: "Protiv Danske je bilo potrebno da Nikola, Dražen i Nedeljković dobiju odmor i stručni štab je donio odluku da tako bude. U to su bili uključeni i medicinski tim i kondicioni trener. Mislim da je to bila dobra odluka i za ostale igrače, koji su dobili priliku da uđu u igru i potom odigraju veoma intenzivnih pet setova", rekao je Krecu.

"Imamo kvalitet"

Ako možda neko od navijača nije vjerovao u Srbiju poslije zaostataka od 2:0 u mečevima protiv Holandije i Danske, možda je sad pravi trenutak da mišljenje bude promijenjeno.

"Imamo veoma dobar stručni štab koji vodi računa o igračima i poslije dva zajednička ljeta veoma dobro ih poznaje. Nismo mijenjali ljude u stručnom štabu i zajedno smo donijeli odluku da zaštitimo igrače, jer smo znali koliko je ova utakmica važna. Prije samo dva-tri mjeseca igrali smo VNL sa ovim momcima. Mislim da ne treba da se plašimo bilo koga. Nije bitno da li je sa druge strane Danska ili Brazil - mi imamo kvalitet", zaključio je selektor.

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