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Heroj Srbije se obratio navijačima poslije lude završnice: "Znamo da vas nerviramo"

Heroj Srbije se obratio navijačima poslije lude završnice: "Znamo da vas nerviramo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najbolji odbojkaš Srbije u meču protiv Danske Veljko Mašulović se oglasio poslije novog preokreta svog tima

Veljko Mašulović o pobjedi Srbije protiv Danske Izvor: RTS2/printscreen

Odbojkaška reprezentacija Srbije je drugi put u nizu stigla do senzacije na Evropskom prvenstvu. Prvi put su navijači čupali kosu zbog Holandije, a drugi put je rival srpskim momcima bila Danska. Da je završnica bila stresna, ali i sam meč, znao je i najbolji igrač srpskog tima Veljko Mašulović koji se poslije susreta našalio i na račun navijača.

Srbija je postala tim koji preokreće mečeve iz ne tako lake pozicije, poslije četiri spasene meč lopte protiv Holandije, srpski tim se sastao i sa Danskom i priredio još jednu infarkt završnicu. Najveća borba se vodila u petom setu u kojem je rival bio na korak od meč lopte, ali su "orlovi" uspjeli ponovo da preokrenu i odnesu novu, važnu pobjedu.

"Loše smo krenuli u prva dva seta, ne znam šta se dogodilo. Ništa nije bilo dobro. Na kraju smo počeli da vjerujemo u sebe, počeli smo da igramo i ponovo pobjeđujemo. Nadam se da više nećemo raditi ovako nešto", rekao je Mašulović poslije meča.

Mašulović, koji je bio sjajan i u susretu zabilježio 34 poena, poslije meča je konstatovao da je tim svjestan da navijačima nisu po volji prva dva seta, ali se ipak zahvalio zbog podrške koju dobija. "Hvala što nas gledate, znamo da vas nerviramo. Bitna je pobjeda, hvala vam", zaključio je lider Srbije.

Srbija naredni meč igra protiv Belgije, to će ujedno biti odluka o drugom mjestu u grupi C, a susret je na programu u 16 časova u četvrtak.

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Tagovi

Odbojka Evropsko prvenstvo Srbija Danska orlovi

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