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Hejs-Dejvis iskreno o radu sa Željkom: "On viče na mene dva sata, pa odem kući"

Hejs-Dejvis iskreno o radu sa Željkom: "On viče na mene dva sata, pa odem kući"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivši MVP finala Evrolige Najdžel Hejs-Dejvis govori o svom lakom poslu i odnosu sa Željko Obradovićem.

Najdžel Hejs Dejvis o Željku Obradoviću Izvor: MN PRESS, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia

Sezona Evrolige jedva da je počela, a na društvenim mrežama već se govori o Panatinaikosu i Željku Obradoviću. Bivši košarkaš Fenerbahčea Najdžel Hejs-Dejvis uspio je i da se našali na svoj račun, ali i račun svog trenera i kluba, pa je dodao da je njegov posao "lak", pošto jednostavno sluša Željka Obradovića.

"Kada je košarka u pitanju, pošto vi, ludi grčki navijači, volite da me podsjećate na to koliko novca zarađujem, dio onoga što radim jeste da se pobrinem da taj novac koristim kako bih pomogao ljudima kojima je pomoć potrebna. Ovo je bio događaj koji je to omogućio. Odaziv je bio nevjerovatan i zahvalan sam ne samo svima koji su došli, kao što vidite i sponzorima koji su ovde, već i svima koji su pomogli, prenijeli drugima informaciju o događaju i doprinijeli da na ovoj svečanosti uradimo mnogo dobrih stvari", rekao je Hejs-Dejvis na humanitarnoj akciji.

Profesionalni košarkaši često putuju, a različite situacije naučile su Dejvisa da jednostavno bude srećan zbog toga što je sportista.

"Motivišu me situacije u kojima mogu negdje da otputujem i neko mi kaže: 'Čeka se oko sat vremena u redu.' Onda kažem: 'Ako ti dam 100 evra, mogu li da preskočim red?', a oni odgovore: 'Naravno.' Sjetim se toga kad ljeti moram da radim kardio i kondiciju, a ne želim da vozim bicikl 45 minuta jer je veoma naporno. Onda pomislim na to i shvatim da zapravo nije toliko teško igrati košarku."

"Željko viče na mene dva sata, pa odem kući"

Hejs-Dejvis je želio da pokaže, ali i dokaže, da je lijepo baviti se sportom. Posebno ako kao profesionalac imate priliku da radite sa legendama košarke. Bivši MVP finala Evrolige bio je iskren, ali i svjestan posljedica komentara:

"Opet sam ovim uzburkao strasti i stojim iza toga, ali košarka je dječija igra, a mene mnogo plaćaju da je igram.Mnogo ljudi vodi veoma težak život i ne moram ponovo da prolazim kroz sve teškoće sa kojima se oni suočavaju. Moj posao se ove godine sastoji od toga da Željko viče na mene dva sata, a onda odem kući i radim šta god želim. To imam na umu kada radim ovakve stvari.Veoma sam u privilegovanoj poziciji, život mi je veoma lak i ovo je jedan od načina na koji pokušavam da ne uzimam zdravo za gotovo to gdje se nalazim", rekao je Dejvis.

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Tagovi

KK Panatinaikos košarka Željko Obradović Najdžel Hejs-Dejvis

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