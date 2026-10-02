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Janakopulos tražio kaznu, ali za sebe: Suptilno isprozivao Evroligu zbog Barcokasa i Olimpijakosa

Janakopulos tražio kaznu, ali za sebe: Suptilno isprozivao Evroligu zbog Barcokasa i Olimpijakosa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos na društvenim mrežama prozvao trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa i Evroligu.

Janakopulos prozvao Evroligu Izvor: MN PRESS, Screenshot/Instagram/@dpg7000

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je riješio javno da prozove Evroligu i trenera najvećeg rivala Jorgosa Barcokasa. Grk je na Instagram profilu aludirao na česte kazne elitnog takmičenja koje stižu na njegovu adresu, a da isto takmičenje neće kazniti i šefa struke Olimpijakosa.

"10 mjeseci i 2 miliona dolara kazne za Janakopulosa", tim riječima se Dimitris Janakopulos oglasio nakon incidenta koji je obilježio završnicu utakmice između Virtusa i Olimpijakosa u Bolonji. Prvi čovjek Panatinaikosa objavio je na Instagramu snimak proslave pobjedničkog koša domaćeg tima i na svoj način prokomentarisao ono što se dogodilo.

Izvor: Screenshot/Instagram/@dpg7000

Virtus je do pobjede stigao u dramatičnoj završnici, kada je Kar pogodio trojku uz zvuk sirene. Uslijedilo je veliko slavlje domaćih košarkaša, a nekoliko njih našlo se u neposrednoj blizini trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa. U gužvi je došlo i do kontakta sa grčkim stručnjakom, ali istini za volju, slavlje je uslijedilo na samoj ivici terena, a neki od igrača domaćeg tima prvi su započeli guranje Barcokasa.

Barcokas nije skrivao nezadovoljstvo zbog čitave situacije, pa je riješio da odgura igrače rivalskog tima, a snimak je, naravno, ubrzo stigao i do Janakopulosa. Podijelio ga je na svom Instagram profilu i uz njega dodao poruku koja je jasno bila aluzija na kazne koje je i sam dobijao tokom prethodnih godina.

Koje kazne je dobijao Dimitris Janakopulos?

Janakopulos je, naime, poznat po čestim sukobima sa disciplinskim organima i brojnim sankcijama, pa je svoju reakciju predstavio ironično, "tražeći" kaznu za sebe zbog tuđeg postupka. Objava je dodatno dobila na težini zbog velikog rivalstva Panatinaikosa i Olimpijakosa, ali i dugogodišnjih tenzija između Janakopulosa i kluba iz Pireja.

Kazne na adresi Janakopulosa nisu rijetke. Među posljednjim je ona po kojoj je suspendovan na šest mjeseci iz svih takmičenja grčke lige. Uz to, morao je da plati i 50.000 evra, a i njegov klub je morao da izdvoji istu sumu novca. U Evroligi nije mogao da bude na čak tri utakmice svog tima u plej-ofu, a ponovo je problem bilo neprimjereno ponašanje.

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Tagovi

Dimitris Janakopulos košarka KK Panatinaikos Evroliga

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