Sjajan gest kapitena "zmajeva": Specijalan poklon Džeke sa sve saigrače i stručni štab!

Edin Džeko odlučio je da se lijepim gestom zahvali onima koji su s njim dijelili svlačionicu reprezentacije.

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Fudbalska reprezentacija BIH od 20.45 časova na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u okviru Lige nacija, ali počinje i jednu novu eru.

Na večerašnjem duelu dugogodišnji kapiten i rekorder po broju nastupa, kao i golova za reprezentaciju oprostiće se od dresa nacionalnog tima.

Utakmica protiv Švedske biće njegova possljednja u dresu „zmajeva“, ukupno 152 reprezentativna, a dosad je postigao 73 gola.

Edin Džeko odlučio je da se pred svoj oproštaj zahvali onima koji dijele svlačionicu reprezentacije s njim, pa je svakom od saigrača i članova stručnog štaba uručio specijalan poklon.

Svako od njih dobio je posebnu kutiju na kojoj su ispisani svi nastupi Džeke za reprezentaciju, a na poklon su dobili i dres broj 11 kakav će nositi večeras, a na kojem je ispisano "BelievED IN the dream".

Ovaj nastup ispisan je i na kapitenskoj traci koja se takođe nalazi u kutiji, a na njoj su jo još mjesto datum posljednje utakmice "Dijamanta" u reprezentativnom dresu i Džekin potpis.