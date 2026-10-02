logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjajan gest kapitena "zmajeva": Specijalan poklon Džeke sa sve saigrače i stručni štab!

Sjajan gest kapitena "zmajeva": Specijalan poklon Džeke sa sve saigrače i stručni štab!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Edin Džeko odlučio je da se lijepim gestom zahvali onima koji su s njim dijelili svlačionicu reprezentacije.

Edin Džeko uručio poseban poklon svim saigračima i stručnom štabu Izvor: Instagram/Screenshot

Fudbalska reprezentacija BIH od 20.45 časova na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u okviru Lige nacija, ali počinje i jednu novu eru.

Na večerašnjem duelu dugogodišnji kapiten i rekorder po broju nastupa, kao i golova za reprezentaciju oprostiće se od dresa nacionalnog tima.

Utakmica protiv Švedske biće njegova possljednja u dresu „zmajeva“, ukupno 152 reprezentativna, a dosad je postigao 73 gola.

Edin Džeko odlučio je da se pred svoj oproštaj zahvali onima koji dijele svlačionicu reprezentacije s njim, pa je svakom od saigrača i članova stručnog štaba uručio specijalan poklon.

Svako od njih dobio je posebnu kutiju na kojoj su ispisani svi nastupi Džeke za reprezentaciju, a na poklon su dobili i dres broj 11 kakav će nositi večeras, a na kojem je ispisano "BelievED IN the dream".

Ovaj nastup ispisan je i na kapitenskoj traci koja se takođe nalazi u kutiji, a na njoj su jo još mjesto datum posljednje utakmice "Dijamanta" u reprezentativnom dresu i Džekin potpis.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko reprezentacija BiH zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC