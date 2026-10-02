Efes je potvrdio da je Majk Džejms operisan zbog kidanja Ahilove tetive, a njegov povratak na teren očekuje se tek sljedeće sezone.
Efes je ozvaničio da je Majk Džejms doživio kidanje Ahilove tetive i već je podvrgnut operaciji. "Operisao ga je doktor Kerem Ulku, a naš ljekar Ugur Diličikik predviđa da će naš igrač biti odsutan sa terena sedam do devet mjeseci", saopšteno je.
Majk Džejms se povrijedio u trećoj četvrtini utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni u četvrtak uveče i pao je uz bolnu grimasu. Odmah je bilo jasno da je u pitanju povreda Ahilove tetive i da je pred rekorderom Evrolige u broju postignutih poena jako duga pauza. Te crne prognoze su se obistinile.
Tek je počeo svoju eru u Efesu
Stigla najgora vijest o Majku Džejmsu: Pokidao Ahilovu tetivu u Beogradu, završio sezonu
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Džejms je tek stigao u Efes, igrao je treći meč za turskog velikana u Evroligi i neće igrati prije sezone 2027/28. Na njenom početku imaće 37 godina i zajedno sa ljekarskim timom Efesa i fizioterapeutima imaće ogroman izazov da se vrati košarci na bar približno visokom nivou na kojem je započeo pauzu.
Efesova potvrda najtežeg stepena povrede jako je loša vijest i za Evroligu, jer je Džejms godinama jedno od zaštitnih lica čitavog takmičenja.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!