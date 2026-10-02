Efes je potvrdio da je Majk Džejms operisan zbog kidanja Ahilove tetive, a njegov povratak na teren očekuje se tek sljedeće sezone.

Izvor: MN PRESS

Efes je ozvaničio da je Majk Džejms doživio kidanje Ahilove tetive i već je podvrgnut operaciji. "Operisao ga je doktor Kerem Ulku, a naš ljekar Ugur Diličikik predviđa da će naš igrač biti odsutan sa terena sedam do devet mjeseci", saopšteno je.

Majk Džejms se povrijedio u trećoj četvrtini utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni u četvrtak uveče i pao je uz bolnu grimasu. Odmah je bilo jasno da je u pitanju povreda Ahilove tetive i da je pred rekorderom Evrolige u broju postignutih poena jako duga pauza. Te crne prognoze su se obistinile.

Tek je počeo svoju eru u Efesu

Vidi opis Stigla najgora vijest o Majku Džejmsu: Pokidao Ahilovu tetivu u Beogradu, završio sezonu Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Džejms je tek stigao u Efes, igrao je treći meč za turskog velikana u Evroligi i neće igrati prije sezone 2027/28. Na njenom početku imaće 37 godina i zajedno sa ljekarskim timom Efesa i fizioterapeutima imaće ogroman izazov da se vrati košarci na bar približno visokom nivou na kojem je započeo pauzu.

Efesova potvrda najtežeg stepena povrede jako je loša vijest i za Evroligu, jer je Džejms godinama jedno od zaštitnih lica čitavog takmičenja.

Pogledajte 01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

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