Iako je Crvena zvezda pobijedila, Lončar smatra da su greške iz prethodnih mečeva i povreda Džejmsa uticale na igru tima.

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda je pobijedila Efes, poslije dva poraza u Evroligi. Iako se "pobjedi u zube ne gleda", Nikola Lončar vjeruje da crveno-bijeli nisu pokazali najbolje izdanje i da tim Ibona Navara ima još mnogo prostora za napredak. Čak je bivši košarkaš Partizana naglasio da pobjeda kluba sa Malog Kalemegdana nije sasvim zaslužena.

Lončar se najprije kratko osvrnuo na tešku povredu Majka Džejmsa, koji će narednih devet mjeseci zasigurno biti van terena. "Uvijek je tužno kad igrač završi sezonu na početku sezone, znamo da će trebati godinu dana", započeo je Lončar u studiju Arena sporta.

Vidi opis Nikola Lončar: "Zvezda je pobijedila, ali nije zaslužila" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Zvezda je pobijedila, ali nije igrala dobro. Malo stvari se promijenilo u prethodne dvije utakmice, vidjeli smo iste greške kao i u prethodnim mečevima. Zvezda treba da nađe ritam, možda i neku pauzu. Kad je Nvora ušao, bilo je loše. Dobra stvar je Dobrić, koji je bio dobar i u napadu i odbrani. Džouns je bio na klupi, što nam nije jasno, Moneke je pogodio neke trojke koje su dale život Crvenoj zvezdi, ali neki njegovi potezi ne mogu da prođu u budućnosti, protiv drugih timova", dodao je.

Pobjeda visila o koncu

U samom finišu meča Crvena zvezda je mogla čak i da izgubi na domaćem terenu.

"Malkolm je imao šut za pobjedu Efesa, kako god, igrača Zvezde, pobjeda je važna i za igrače i za trenera i za klub. Slijedi Asvel, slijedi Dubai. Slijedi težak period za njih, ali i za sve timove. Ne možemo da kažemo da je Zvezda pobijedila zasluženo, posebno jer se Džejms povrijedio i nije igrao drugo poluvrijeme."

Vidi opis Nikola Lončar: "Zvezda je pobijedila, ali nije zaslužila" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Izundu je krenuo na poziciji 'pet', Dobrić na 'tri', Navaro je očekivao da klupa da doprinos, što ranije nije bio slučaj. Nvora se pojavio sa divljom igrom, pod znacima navoda, ali mislim da mora da obrati pažnju ne samo na svoju igru, nego i na dodavanja. Motli i dalje nije u ritmu", dodao je.

Tako se bodri tim kad gubi

Nikola Lončar je u završnici analize Crvene zvezde dodao i da beogradski tim ima podršku čelnika kluba.

"Vidjeli smo da predsjednik kluba vjeruje u igrače i stručni štab, crta se povlači na kraju sezone i tako treba bodriti tim kad loše krene. Povlači se crta na kraju sezone, to je ono što treba da se uradi. Ako dođe do stvarno loših rezultata u toku sezone, treba doći do rješenja, ali nisam za mijenjanje trenera u toku sezone, posebno ako ima višegodišnji ugovor", zaključio je Lončar.

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