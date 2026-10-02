Dario Šarić: "Nudila nam se Zvezda, ali mi nismo bili kako treba"

Nakon povratka iz NBA, Dario Šarić analizira razlike između Evrolige i NBA, naglašavajući promjene u stilu igre. Istakao je i da je Efes imao šanse protiv Crvene zvezde, ali se nije snašao u završnici kako treba.

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Hrvatski košarkaš Dario Šarić vratio se u Evropu ovog ljeta poslije decenije u NBA ligi i već sada je jasno da će biti jedan od glavnih aduta Efesa, međutim njegova solidna partija (13 poena i deset skokova) nije bila dovoljna da bi turska ekipa iz Beograda otišla s pobjedom protiv Crvene zvezde.

"Teško mi je da kažem, nisam ja ovdje bio dugo godina da mogu da govorim šta treba očekivati, ali sigurno su danas igrači Zvezde odigrali dobru utakmicu protiv nas", rekao je Dario Šarić srpskim novinarima poslije meča.

"Nudila se Zvezda"

Crvena zvezda je na kraju pobijedila 77:72, međutim imao je Efes prije toga i otvorenu trojku koju je promašio Malkom. Da je pogodio, Efes bi prešao u prednost na nekoliko sekundi do kraja.

"U jednom trenutku su promašivali slobodna bacanja, nekako su nam se i nudili da možda odemo i pobijedimo, ali mi u završnici nismo bili kako treba. Slično je bilo i protiv Barselone. Nismo utakmicu priveli na naš mlin u tim ključnim trenucima", naglasio je Šarić.

Šta kaže Dario Šarić o Zvezdi?

Pogledajte 03:42 Dario Šarić emotivan posle poraza i povrede Majka Džejmsa Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

"Zvezda je dobra, borbena, pred svojom publikom igra dobro. Evroliga je teška, nema lakog gostovanja ni za koga. Što prije to shvatimo i što pre počnemo više da cijenimo tih posljednjih šest-sedam minuta i budemo hladne glave, to će nam dobro doći. Isto važi i za druge ekipe", dodao je hrvatski reprezentativac istakavši da se nada da povreda Majka Džejmsa nije toliko ozbiljna kao što se činilo.

Da li se Evroliga približila NBA?

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Igrao je dugo u NBA ligi i vratio se u Evroligu poslije deset godina, tako da je bilo logično da će Dario Šarić biti upitan da uporedi dvije najjače košarkaške lige.

"Nekako se tada (prije deset godina u Evroligi, prim. aut.) više igrala poziciona košarka nego danas. Danas je to već malo sličnije NBA. Svi se nekako odlučuju za taj kombo tip igrača, na pozicijama jedan i dva, koji su jaki jedan na jedan i u piku, koji su više koš-igrači nego kreatori", rekao je Šarić i dodao:

"U moje vrijeme bilo je više pravih plejmejkera. Više su bili plejmejkeri, hajmo reći, nekog starog kova. Danas su to više sve nekako kombo igrači. Svaka ekipa sigurno ima dvojicu-trojicu takvih igrača i takav je danas stil lige i evropske košarke".

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(MONDO)