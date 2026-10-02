Majk Džejms se oglasio nakon teške povrede u Areni: "Grozno je i užasno", napisao je uz psovku.

Izvor: MN PRESS

Najbolji igrač Efesa i poenterski rekorder Evrolige Majk Džejms (36) oglasio se nakon što je protiv Zvezde zadobio jako tešku povredu.

"Grozno je i je*eno užasno. Hvala vam svima koji ste mi se javili", napisao je Džejms na društvenoj mreži "iks", na kojoj je veoma aktivan.

Sjajni poenter Efesa povrijedio se u toku treće četvrtine utakmice protiv Zvezde, kad je pao na parket u pokušaju da krene po loptu. U trenutku pada bio je sam i povrijedio se bez kontakta, što je uvijek loš znak.

Džejms napustio parket Arene u suzama

Vidi opis Majk Džejms se oglasio poslije horor povrede u Beogradu: "Grozno je i užasno" Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Džejmsa su odmah okružili saigrači i košarkaši Zvezde, dotrčao je i doktor crveno-bijelih i mnogi su se držali za glavu, potreseni prozorom. Dok je na nosilima napuštao teren, čitava Beogradska arena mu je aplaudirala.

Amerikanac je ovog ljeta prešao u Efes, da postane vođa tima Pabla Lasa, sastavljenog za najviše ambicije. Ipak, ako se obistine prve prognoze da mu je stradala Ahilova tetiva, mogao bi da pauzira i do godinu dana.

Bonus video:

Pogledajte 00:49 Teška povreda Majka Džejmsa Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)