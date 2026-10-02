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Majk Džejms se oglasio poslije horor povrede u Beogradu: "Grozno je i užasno"

Majk Džejms se oglasio poslije horor povrede u Beogradu: "Grozno je i užasno"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Majk Džejms se oglasio nakon teške povrede u Areni: "Grozno je i užasno", napisao je uz psovku.

Majk dzejms se oglasio poslije teske povrede Izvor: MN PRESS

Najbolji igrač Efesa i poenterski rekorder Evrolige Majk Džejms (36) oglasio se nakon što je protiv Zvezde zadobio jako tešku povredu.

"Grozno je i je*eno užasno. Hvala vam svima koji ste mi se javili", napisao je Džejms na društvenoj mreži "iks", na kojoj je veoma aktivan.

Sjajni poenter Efesa povrijedio se u toku treće četvrtine utakmice protiv Zvezde, kad je pao na parket u pokušaju da krene po loptu. U trenutku pada bio je sam i povrijedio se bez kontakta, što je uvijek loš znak.

Džejms napustio parket Arene u suzama

Džejmsa su odmah okružili saigrači i košarkaši Zvezde, dotrčao je i doktor crveno-bijelih i mnogi su se držali za glavu, potreseni prozorom. Dok je na nosilima napuštao teren, čitava Beogradska arena mu je aplaudirala.

Amerikanac je ovog ljeta prešao u Efes, da postane vođa tima Pabla Lasa, sastavljenog za najviše ambicije. Ipak, ako se obistine prve prognoze da mu je stradala Ahilova tetiva, mogao bi da pauzira i do godinu dana.

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Teška povreda Majka Džejmsa
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Majk Džejms Efes Evroliga KK Crvena zvezda

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