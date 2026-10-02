Đorđe Petrović ističe da Srbija može da igra sa svima, uprkos tri uzastopna poraza u Ligi nacija. S druge strane, kapiten Dušan Tadić ističe da su odigrali dosta loše protiv Njemačke.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije vezala je čak pet uzastopnih poraza, vjerovatno i prvi put u svojoj istoriji. Ljetos su od u prijateljskim utakmicama bili bolji reprezentativci Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1), a zatim su i na startu Lige nacija doživjeli tri "šamara" - redom od Grčke, Holandije i Njemačke koja ih je nadigrala u Minhenu 2:0.

Koliko god da se radi o ozbiljnim reprezentacijama, mnogo kvalitetnijim od "orlova", djeluje da Srbija tapka u mjestu i da pomaka kod Veljka Paunovića nema, međutim selektor i njegovi igrači tvrde da to nije tako.

Petrović: Možemo da igramo sa svima

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, koji je odigrao solidno u Minhenu, pošto je primio "samo" dva gola od osam šuteva koji su išli na njegov gol (ukupno 32 šuta), smatra da "orlovi" nisu bili tako loši.

"Mislim da je energija bila tu, poslije tog drugog postignutog gola smo se probudili, nismo imali šta da izgubimo. Igrali smo hrabrije i preuzeli smo više rizika, tih posljednjih 25-30 minuta smo izgledali dobro. Imali smo par šansi, falio je samo taj završni pas, ali defanzivno smo bili kompaktni uprkos tome što su imali svoje šanse. Treba malo više da vjerujemo u svoje kvalitete i da možemo da igramo protiv reprezentacija kao što je Njemačka", rekao je Petrović.

Vidi opis Đorđe Petrović poslije tri poraza Srbije: "Pokazali da sa svima možemo da igramo" Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Kada se igra protiv reprezentacija kao što su Njemačka i Holandija, pa i Grčka, mi smo u A grupi Lige nacija i tu se svaka greška vidi. Mogla je lopta da se odbije nama kod tog prvog gola, kod drugog - iz moje lične perspektive - trebalo je da čekam, možda bih odbranio."

Prema njegovim riječima, iako je Srbija doživjela tri poraza, pokazala je da može da igra: "Kako prevazići ovo? Imamo tri poraza iza sebe, ali mislim da smo u sve tri utakmice pokazali da možemo da igramo protiv kvalitetnih reprezentacija. Prvo sad da se oporavimo za Holandiju, da se spremimo, imali smo utakmicu protiv njih i pokazali smo da možemo igramo protiv velikih reprezentacija. Ako ne protiv Holandije, vjerujem da će rezultat doći u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo."

Šta kaže Dušan Tadić?

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Stiče se utisak da kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić malo kritičkije gleda na stvari: "Mislim da su Nijemci bili puno bolji, trebalo je da budemo hrabriji, kad odigraju nazad - trebalo je više da izađemo. Nismo dobro iskomunicirali. Kad god smo izašli, napravili smo problem i pravili su greške. Ovako su imali vremena, dobri su u tome, imali su više prilika", rekao je Tadić.

Već u nedjelju Srbija će gostovati u Ajndhovenu protiv Holandije koja je remizirala s Grčkom 2:2.

"Ta situacija Kostića... Trebalo je da bude više tih situacija, da budemo hrabriji s loptom, samo smo je šutirali naprijed i tu je teško da napravimo razliku. Bili smo cijelu utakmicu bez lopte. Grčka je fenomenalna, Holandija isto, biće zanimljivo", dodao je.